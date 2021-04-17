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Принца Филиппа хоронят сегодня в Соединенном Королевстве

Кирилл Савушкин
17 апреля, 2021 16:40
1 мин
Кирилл Савушкин
17 апреля, 2021 16:40
1 мин
Andrew Parsons/Global Look Press
Andrew Parsons/Global Look Press

Похороны принца Филиппа, скончавшегося 9 апреля. Ему оставалось два месяца до 100-летнего юбилея.

Филипп, являвшийся также герцогом Эдинбургским был женат на королеве Елизавете II в течение 73 лет. Его похоронят в изготовленном еще 30 лет назад специально для него гробу из английского дуба.

Церемония будет проходит на территории часовни Святого Георгия. При этом, королева настояла на том, чтобы все члены монаршей семьи сменили традиционную униформу на гражданскую одежду, передает РИА «Новости».

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Великобритания
Похороны
Принц Филипп
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