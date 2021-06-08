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Принц Гарри и Меган Маркл отклонили приглашение на юбилей от главы монархии
8 июня, 2021 23:31
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Фото: Flickr
В британской королевской семье не утихает издавна напряженная обстановка. В этом году принц Гарри его супруга Меган Маркл отклонили приглашение Елизаветы II на юбилей из-за недавно родившейся дочери Лилибет.
Как напоминает ФБА «Экономика сегодня», 95 лет королеве исполнилось еще 21 апреля. Однако торжество пришлось отложить в связи с кончиной принца Филиппа.
По прошествии траура глава монархии попыталась разрядить обстановку в семье и пригласила на собственный юбилей внука, однако принц этот жест отклонил, сославшись на заботы, появившиеся после рождения дочери. Издание отмечает, что принц может не появиться и на открытии монумента в честь покойной матери — леди Дианы.
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