Принц Филипп будет похоронен в Виндзоре: стали известны детали церемонии похорон

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В Букингемском дворце сообщили, что похороны принца Филиппа – супруга королевы Елизаветы II, который скончался 9 апреля, пройдут 17 апреля в Виндзоре.

В церемонии прощания примут участие братья Гарри и Уильям, но не будет присутствовать Меган Маркл.

Тело герцога доставят в часовню Святого Георгия в Виндзорском замке на машине, которую спроектировал сам Филипп.

В траурном мероприятии примут участие и другие члены королевской семьи. В Британии ожидают, что похороны станут шансом для Гарри и Уильяма прийти к примирению, пишет «Московский комсомолец».