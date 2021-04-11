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Принц Филипп будет похоронен в Виндзоре: стали известны детали церемонии похорон
11 апреля, 2021 18:42
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Принц Филипп: стали известны детали церемонии похорон
В Букингемском дворце сообщили, что похороны принца Филиппа – супруга королевы Елизаветы II, который скончался 9 апреля, пройдут 17 апреля в Виндзоре.
В церемонии прощания примут участие братья Гарри и Уильям, но не будет присутствовать Меган Маркл.
Тело герцога доставят в часовню Святого Георгия в Виндзорском замке на машине, которую спроектировал сам Филипп.
В траурном мероприятии примут участие и другие члены королевской семьи. В Британии ожидают, что похороны станут шансом для Гарри и Уильяма прийти к примирению, пишет «Московский комсомолец».
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