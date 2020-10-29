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Приморский школьник собрался убить учительницу из-за плохой оценки
29 октября, 2020 12:28
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Pixabay
В Приморском крае школьник 11 класса угрожал учительнице убийством из-за плохой оценки. Они поставила ему тройку.
По информации краевого Управления следственного комитета, 17-летний ученик начал угрожать учительнице после того, как она поставила ему оценку «3» по английскому языку. Также ученик блокировал преподавательнице выход из класса с помощью парты. Женщина восприняла поведение и угрозы в свой адрес серьёзно и испугалась за своё здоровье и жизнь.
Школьнику были предъявлены обвинения по статье «Угроза убийством», но возместил преподавательнице нанесённый моральный вред, после чего суд назначил ему наказание в виде штрафа, передаёт Lenta.ru.
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