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Общество
Приморский «благотворитель» сядет в тюрьму из-за 700 млн
22 октября, 2020 18:30
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Во Владивостоке экс-депутат приморского заксобрания, также бывший директором ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» признан виновным в присвоении 700 миллионов рублей.
Суд назначил Виктору Милушу 2,5 года колонии и штраф в 800 тысяч рублей.
Как пишут РИА Новости, чиновник заключал фиктивные договора на оказание юридических услуг, а также на благотворительные пожертвования на спортивные мероприятия.
Часть похищенных Милушом средств была обналичена. В сентябре этого года он сложил с себя депутатские полномочия.
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