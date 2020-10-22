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Приморский «благотворитель» сядет в тюрьму из-за 700 млн

Кирилл Савушкин
22 октября, 2020 18:30
1 мин
Photo
Flickr

Во Владивостоке экс-депутат приморского заксобрания, также бывший директором ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» признан виновным в присвоении 700 миллионов рублей.

Суд назначил Виктору Милушу 2,5 года колонии и штраф в 800 тысяч рублей.

Как пишут РИА Новости, чиновник заключал фиктивные договора на оказание юридических услуг, а также на благотворительные пожертвования на спортивные мероприятия.

Часть похищенных Милушом средств была обналичена. В сентябре этого года он сложил с себя депутатские полномочия.

темы
Приморский край
мошенничество
хищение бюджетных средств
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