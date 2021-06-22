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Прилетит вдруг священник в голубом вертолёте: митрополит вознёсся над Петербургом ради спасения от COVID-19
22 июня, 2021 21:08
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Санкт-Петербургская епархия
В Санкт-Петербурге митрополит Варсонофий совершил полёт на вертолёте ради спасения города от коронавируса. В небе над Петербургом священник совершил соответствующую молитву. Об этом сообщила Санкт-Петербургская митрополия.
«Правящий архиерей вознес молитвы об избавлении горожан от эпидемии и трижды осенил иконами город на Неве», — сообщили в митрополии.
Издание «Фонтанка» отмечает, что это уже вторая попытка Варсонофия спасти Северную столицу от коронавирусного бедствия. В прошлом году митрополит уже летал над городом и молился ради избавления от пандемии, а также совершал объезд по кольцевой автодороге Петербурга с иконами.
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