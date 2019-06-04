«Приходят боты Навального и делают из вас отбивную»

Политтехнолог Станислав Белковский принял участие в программе Егора Погрома, где ответил на вопросы аудитории. Людей интересовали абсолютно разные темы. В числе прочего слушатели спросили, что Белковский думает об Алексее Навальным. Отвечая на вопросы о блогере, Станислав Александрович сообщил, что серьезно разочарован им и на данный момент не видит политического будущего для Алексея.

Он охарактеризовал Навального как авторитарного и неспособного вести диалог с оппонентами руководителя «советского» типа. Белковский отметил, что для расправы с людьми, чья точка зрения не совпадает с мнением Навального, блогер использует легион ботов. Он уверен, что армия навальноботов атакует всех, кто не согласен с приоритетами главы т.н. Фонда борьбы с коррупцией. Они делают из оппонентов Алексея «свиную отбивную», обвиняя их во всех мировых грехах.

Белковский добавил, что он далеко не в восторге и от чрезмерного пафоса Навального. По его мнению, Алексей ведет себя, как будто его голову украшает корона. А в случае, если блогер получит хоть какую-то власть, градус его пафоса только вырастет, считает политтехнолог.

Политтехнолог рассказал, что в начале своего пути Навальный казался ему довольно талантливым и перспективным. Но со временем Белковский изменил свое отношение к блогеру и разочаровался в нем.

Проживание «скромника» Навального в элитной новостройке, дорогостоящие вещи и атрибуты, обучение дочери Алексея в Стэнфорде, многократные заграничные путешествия, отдых на элитных мировых курортах на деньги спонсоров так называемого ФБК говорит в пользу справедливости оценки Белковского. Журналисты ФАН посвятили свое расследование роскошным итальянским каникулам Навального.