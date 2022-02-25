Пригожин закупил жилые дома в пригороде Петербурга для многодетных семей Донбасса
Предприниматель Евгений Пригожин обратился к секретарю Генерального совета Партии «Единая Россия» и первому зампредседателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Андрею Турчаку за содействием в оказании помощи беженцам из ЛНР и ДНР. Письмо бизнесмена опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
На фоне эвакуации из Донбасса мирного населения ЛДНР бизнесмен решил закупить несколько жилых домов, чтобы в дальнейшем передать их нуждающимся беженцам. Предприниматель подчеркнул, что не может остаться равнодушным к их проблемам.
«Мною приобретены пять индивидуальных жилых домов в пригороде Санкт-Петербурга, готовых для заселения. Прошу Вас оказать содействие в передаче объектов нуждающимся многодетным семьям Донбасса», – такое письмо Пригожин направил в адрес Турчака.
Ранее президент России Владимир Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР. Также главой РФ была принята вынужденная мера о начале спецоперации по защите территории Донбасса и демилитаризации Украины. В Минобороны РФ уточнили, что действия России не представляют угрозы для простых граждан.