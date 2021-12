Пригожин рассказал, как великие русские воины спасают мир от насилия и несправедливости

Люди

Главы МИД 12 стран ЕС, а также Великобритании, Норвегии и Канады подготовили совместное заявление, в котором выразили сожаление решением Мали о сотрудничестве с «ЧВК Вагнера».

«Мы, международные партнёры, приверженные поддержке Мали и её народа... решительно осуждаем размещение наёмников на малийской территории», — говорится в заявлении глав внешнедипломатических ведомств.

Журналисты московского бюро газеты «Файненшл Таймс» обратились по этому поводу за комментарием к петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину. Пресс-служба компании «Конкорд» публикует ответ предпринимателя.

В нем Пригожин подчеркнул, что не имеет никакого отношения к каким-либо военизированным или парамилитаристским организациям. Однако из-за многочисленных вопросов и обвинений бизнесмен делает следующее заявление:

«Первое. Мали. Свидетельств нахождения каких-либо российских вооруженных формирований, а также следа российских граждан, кроме тех, которые привозят гуманитарную помощь, и занимаются военно-техническим сотрудничеством в Мали, не наблюдается. Поэтому говорить в заявлении о «развертывании ЧВК «Вагнер» в Мали» (цитата из Statement on the Deployment of the Wagner Group in Mali - December 23rd 2021) по меньшей мере непрофессионально», — отметил бизнесмен.

Евгений Пригожин провел краткий экскурс в историю. Анализ ситуации в Мали позволяет с уверенностью заявить, что уже длительное время на территории Мали орудуют террористы, и кроме привычных группировок постоянно появляются новые.

«И кто-то ведь их там создает и готовит. Порядка двадцати с лишним тысяч военных из различных стран, никаким образом не могут справиться с данной ситуацией – количество террористов только растет. Сотни международных организаций убеждают правительство Мали в том, что это не террористы, а люди, которые уничтожая стариков, женщин и детей, просто выражают собственное мнение. При этом вместо того, чтобы укреплять армию Мали, международное сообщество заталкивает на территорию государства всё больше и больше так называемых «миротворцев». Де-факто таких же бандитов, грабителей, убийц и насильников, как и те, с кем они призваны бороться. Только с безграничными возможностями», — рассказал бизнесмен.

От подобных действий количество бед простого малийского народа лишь растет. Жизнь населения страны станет гораздо спокойнее, если вывести всех «миротворцев», уверен Пригожин.

«Третье. В Центральной Африке я ни разу не был. Судьба этой страны очень похожа на Мали. Те же тысячи миротворцев и те же бандиты десятилетиями грабили и убивали центральноафриканский народ. Я изучил ситуацию в Центральной Африке досконально исключительно потому, что в течение длительного времени меня обвиняли и обвиняют в убийстве журналистов на территории этой страны, несмотря на известный факт, что их убили бандиты. Миротворческие миссии в ЦАР не только погрузили эту страну в колониальную эпоху, но и фактически организовали там рабовладельческий строй, в котором под присмотром международного сообщества целая страна была обращена в рабство и погрязла в беззаконии. Множество народностей в ЦАР были на грани исчезновения», — сообщил Пригожин.

Он добавил, что ситуация в ЦАР кардинально изменилась благодаря российским инструкторам, которые занимаются подготовкой и обучением местных силовиков.

«Всего за год, благодаря российским инструкторам, ситуация кардинально изменилась: бандиты уничтожены, массово сдаются, просят пощады и перехода к мирной жизни. Великие русские воины спасают мир от насилия и несправедливости, а брызжущие слюной коррумпированные западные политики собираются онлайн, делают сопливые заявления и бросают обвинения, не имея ни фактов, ни какой-либо подтвержденной информации», — пояснил Пригожин.

Бизнесмен подчеркнул, что многочисленные фейковые доклады ООН и прочие «расследования» на тему незаконных действий россиян в ЦАР ни разу не были подтверждены доказательствами.

«Четвёртое. Что касается заявления от 23 декабря 2021 года. Господа европейские политики, снимите с себя дорогие костюмы, отправляйтесь в Мали или в ЦАР и поживите там неделю. Если выживете, у вас есть право обсуждать судьбы этих стран, а если не выживете, то без вас мир станет чище», — заключил Евгений Пригожин.

Ранее страны Евросоюза одобрили пакет санкций в отношении «ЧВК Вагнера», которые коснулись четырех компаний и восьми человек.