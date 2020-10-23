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Предприниматель Евгений Пригожин рассказал изданию«Правда.ру» о политических амбициях, отношению к российской оппозиции и сотрудничестве с партией «Родина». Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

Бизнесмен заявил, что не планирует баллотироваться в Госдуму РФ, но придерживается принципиальных взглядов. Он объяснил, что для него значит патриотизм, и назвал Россию великой державой. Пригожин перечислил качества, которые, по его мнению, должны быть присущи россиянам.

«Каждый обязан вкалывать на своем месте, как Папа Карло, на благо своей страны, в защиту интересов своего государства и не давать западным державам вставлять нам палки в колеса», — говорится в сообщении.

Евгений Пригожин подтвердил, что не входил в состав «Родины», хотя эта партия ему импонирует. В частности, онотметил заслуги Максима Шугалея, избранного от «Родины» в Госсовет Коми. Предприниматель назвал социолога героем нашего времени.

Разъяснил бизнесмен и отношение к российским либералам.Предприниматель назвал сборищем клоунов тех, кто последние несколько лет необоснованно поливает его грязью. Пригожин объяснил, по каким причинам обратилсяв суд.

«Пора их взять за шкварник, чтобы они свое дерьмо убрали и пол за собой вылизали», — уверяет Пригожин.

В заключение глава компании «Конкорд» опроверг информацию о том, что получает заказы из Кремля. В то же время он сообщил, что получает удовольствие, когда гнобитнедоброжелателей России, в том числе из-за рубежа.