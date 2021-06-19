Пригожин потребовал от Минфина США снять с него необоснованные санкции
Российский предприниматель Евгений Пригожин считает необоснованными санкции, наложенные на него Министерством финансов США. Как сообщаетпресс-служба компании «Конкорд», предприниматель обратился в управление по контролю за иностранными активами американского Минфина, потребовав снять их.
«Евгений Викторович Пригожин обратился в управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) с заявлением о снятии с него санкций (удалении заявителя из списка специально обозначенных лиц). А также с просьбой предоставить ему и его адвокатам материалы административного дела, на основании которых он был включен в санкционный список», - пишут в пресс-службе
В своём заявлении Пригожин указал, что инициаторы санкций превысили свои полномочия и нарушили конституционные принципы. Кроме того, указанные санкции ограничивают права и свободы предпринимателя. Евгений Пригожин просит рассмотреть заявление в кратчайшие сроки и принять соответствующие меры по его удовлетворению.
Напомним, что ранее также Совет Европы принял к рассмотрению документы Евгения Викторовича, содержащие требование отменить европейские санкции, поскольку они введены незаконно и безосновательно. Ко всему прочему, при внесении в санкционные списки, не было соблюдено обязательное требование об указании конкретных обоснованных причин, нарушен принцип предсказуемости применения нормативных актов Европейского союза и допущены существенные ошибки, в том числе, злоупотребление властью при оценке доказательной базы.