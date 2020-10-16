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Юристы петербургского бизнесмена Евгения Пригожина подготовили серию исков о защите его чести и достоинства. Ответчики: Алексей Навальный, Любовь Соболь, Леонид Волков, Владимир Милов и журналист Максим Шевченко оскорбляли и клеветали на предпринимателя, за что теперь будут отвечать в суде.

Максим Шевченко, отвечая на вопросы «Собеседника» заявил, что посетит судебное заседание со своим адвокатом. При этом он подчеркнул, что будет настаивать на присутствии Евгения Пригожина в зале суда.

Редакция издания «Накануне» обратилась в пресс-службу компании «Конкорд», где они решили уточнить, каковы у Шевченко шансы встретить Пригожина в суде.

«Да, безусловно, у Шевченко есть шанс встретиться со мной в суде, но только в одном случае – если там он будет просить его усыновить», - ответил бизнесмен.

Как подчеркнули в пресс-службе, по закону это единственная возможность, когда Евгений Пригожин обязан явиться в суд. Правда, усыновлять Шевченко предприниматель в ближайшее время не собирается.

Согласно опубликованной информации, от Навального и Соболь Евгений Пригожин требует денежной компенсации в размере пяти миллионов рублей с каждого.