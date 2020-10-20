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Приговорённый к пожизненному заключению за расчленение миллионер сбежал из тюрьмы

Антон Мельников
20 октября, 2020 17:37
2 мин
в
Youtube / Guardian News

В Дании из тюрьмы сбежал изобретатель-миллионер Петер Мадсен, который был осуждён за убийство журналистки Ким Вайль.

Мадсен содержался в тюрьме Херстедвестер. Ему удалось сбежать и уйти от неё почти на километр.

Позднее его взяли на прицел снайперы. На Мадсене обнаружили пояс, который, предположительно, является бомбой. Кроме того, сам сбежавший угрожал полицейским взрывом.

После переговоров полиция убедила беглеца вернуться в тюрьму.

Петер Мадсен известен как изобретатель-самоучка. В 2017 году он пригласил на сконструированную им же подводную лодку журналистку Ким Валль, которая собиралась написать о нём. Через день после их встречи подлодка затонула, а журналистка пропала. Сначала Мадсен сообщал, что высадил девушку до того, как судно пошло на дно, потом говорил, что она погибла на лодке в результате несчастного случая. Вскоре в море были найдены части тела девушки.

На останках Валь были обнаружены ножевые ранения в области паха и грудной клетки, которые, как считают эксперты, были нанесены в момент смерти или сразу после нее. Мадсена обвиняли в том, что он заранее спланировал свое преступление, решив задушить Валль или перерезать ей горло. Изобретатель признал, что расчленил ее тело, но утверждает, что не убивал ее, передаёт Znak.com.

В 2018 году Мадсен был приговорён к пожизненному сроку.

темы
происшествия
Дания
побег
пожизненное
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