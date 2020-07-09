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Приговор накачивающей женщин вазелином лжехуругу отсрочен из-за малолетних детей

Михаил Орлов
9 июля, 2020 17:11
1 мин
Губы
Unsplash

Ленинский районный суд города Грозного вынес обвинительный приговор в отношении лжехирурга Розы Душаевой, которая накачивала груди клиентам вазелиновым маслом.

Лжекосметолог применила необычный способ увеличения груди к нескольким гражданам, события имели место в 2013 году.

Вред, нанесенный здоровью женщин, решившихся прибегнуть к столь пикантной процедуре, квалифицирован как тяжкий, что установлено благодаря умению привлеченных к рассмотрению уголовного дела экспертов, сообщает издание «Московский комсомолец».

Косметолог прибегнула к нехитрому способу избежать ответственность здесь и сейчас – в связи с наличием малолетнего ребёнка приговор в отношении вазелинщицы был отстрочен до достижения детьми совершеннолетия.

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров призвал жителей Чечни прекратить истерику из-за вышек 5G.

темы
Чечня
грудь
косметолог
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