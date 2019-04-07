Приехали жить и работать. Что не любят мигранты в России?

Предыдущие материалы мы посвящали тем, кто решился из России уехать. Сегодняшний, напротив, отдаем на откуп экспатам, которые не побоялись крещенских морозов, доминирования православной церкви и сплошной дезурбанистики.

Информацию мы собирали из разных источников, но больше всего помог Expat Insider; это журнал, которые собирает информацию о мигрантах в красивые отчеты и инфографики.

Дигитализация

Модное английское слово, на деле означающее цифровые технологии, которые везде проникают в жизни. Удивительно, но Россия идет тут против стереотипов и бьет все рекорды по внедрению электронных технологий.

Сравните: для перевода денег другу в Греции вам понадобится заверить налоговую в том, что деньги у вас появились легально, затем совершить перевод, который занимает от недели до месяца и только после этого получатель примет сумму. А теперь вспомните, как бабушки у метро торгуют семечками, а на картонках у них написан номер телефона для Сбербанк.Онлайна

Несмотря на то, что мы едва ли опережаем средние показатели по миру в интернет банкинге, SIM-карту у нас достать легче, чем в 92% стран.

Проблемы с работой

Чуть больше половины экспатов довольны работой. Ещё меньше переезжающие удовлетворены тем, что произойдет, если они решат её поменять — 81% респондентов утверждает, что работа в России не только не приносит удовольствия, но и не позволяет сформировать «финансовую подушку» для экстренных трат.

Легко получать образование

Бесплатные детские сады, школы без сборов и сотни бюджетных мест во всех университетах страны: удивительно, но во многих странах такого нет. В большинстве европейских стран модель «бюджетного» высшего образования отсутствует вовсе — бесплатно учатся только те, кто получил стипендию.

20% переезжающих делают это ради образования, а 70% хотели бы остаться в стране до получения «вышки».

Не хромает и качество: 23 место в рейтинге семейного счастья занимает Россия — этому способствует коллективистская русская культура и центральная роль семьи в традиционной модели общества, которая всё ещё преобладает в провинциях.

Язык

Русскую гостеприимность и сложность великого и могучего редко хвалят: 62% экспатов утверждают, что в России без знания языка не выжить.

«Почти никто не говорит по-английски» — вот мнения большинства переезжающих, этот процент в Нидерландах, например, приближается к 0%, а среднее значение по миру — 34%.

Если переводиться в Россию в рамках международной компании, попутно изучая язык, то условия переезда лучше, чем для большинства экспатов — проблем ни с языком, ни с работой не будет. Для остальных ситуация похуже: русский сложно учить, к негостеприимству нелегко привыкать, а нестабильная экономика играет ключевую роль в повышенной тревожности населения.