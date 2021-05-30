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Причина пока неизвестна. В Таиланде в гостинице найдено тело посла Украины
30 мая, 2021 17:38
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Pixabay
Сегодня, 30 мая, в гостиничном номере на острове Ко-Липе найден мертвым 45-летний посол Украины в Таиланде Андрей Бешта.
Накануне вечером мужчина чувствовал себя хорошо, но рано утром он потерял сознание, сообщил сын дипломата.
В полиции заявили, что на теле посла не найдено никаких признаков воздействия и они склоняются к тому, что ему стало плохо с сердцем. Окончательный ответ на причину смерти даст экспертиза, ее проведут в больнице в Бангкока.
Послом в Таиланд Андрея Бешту назначил прежний президент Украины Петр Порошенко. До этого он успел поработать секретарем представительства Украины в США и возглавлял отдел департамента ООН, пишет «Московский комсомолец».
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