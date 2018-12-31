Причина карантинов в детских садах Москвы — продукция Чаплыгинского комбината

На днях специалисты Роспотребнадзора провели проверку поставщиков питания в дошкольные учреждения Юго-Восточного административного округа столицы
Специалисты пришли к выводу, что причиной группового заболевания детей являются продукты питания, произведенные в Липецкой области.
По словам сотрудников Роспотребнадзора, дети употребляли блюда из загрязненного творога. Этот кисломолочный продукт был изготовлен Чаплыгинским комбинатом. Проведенные на заводе исследования показали, что каждый пятый работник имеет в крови специфические маркеры, свидетельствующие об инфицировании.
По информации с молочного комбината, некоторые сотрудники больны дизентерией. Ранее специалисты Роспотребнадзора провели масштабную проверку работников завода. Вместе с тем руководство предприятия не хочет контактировать со СМИ и запрещает сотрудникам рассказывать подробности.
Производство творожной линии Чаплыгинского комбината уже приостановлено по решению суда. Также временно закрыты дошкольные учреждения, где были зарегистрированы случаи заболевания. В отношении должностных и юридических лиц возбуждены административные дела.Далее в рубрике Украинский малыш просит о помощи7-летнему Святославу Холоду требуется настоящее чудо - здоровье
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