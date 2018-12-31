Причина карантинов в детских садах Москвы — продукция Чаплыгинского комбината
Причина карантинов в детских садах Москвы — продукция Чаплыгинского комбината

На днях специалисты Роспотребнадзора провели проверку поставщиков питания в дошкольные учреждения Юго-Восточного административного округа столицы

Специалисты пришли к выводу, что причиной группового заболевания детей являются продукты питания, произведенные в Липецкой области.

По словам сотрудников Роспотребнадзора, дети употребляли блюда из загрязненного творога. Этот кисломолочный продукт был изготовлен Чаплыгинским комбинатом. Проведенные на заводе исследования показали, что каждый пятый работник имеет в крови специфические маркеры, свидетельствующие об инфицировании.

По информации с молочного комбината, некоторые сотрудники больны дизентерией. Ранее специалисты Роспотребнадзора провели масштабную проверку работников завода. Вместе с тем руководство предприятия не хочет контактировать со СМИ и запрещает сотрудникам рассказывать подробности.

Производство творожной линии Чаплыгинского комбината уже приостановлено по решению суда. Также временно закрыты дошкольные учреждения, где были зарегистрированы случаи заболевания. В отношении должностных и юридических лиц возбуждены административные дела.

Украинский малыш просит о помощи Далее в рубрике Украинский малыш просит о помощи7-летнему Святославу Холоду требуется настоящее чудо - здоровье

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО