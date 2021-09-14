Приближенная к Сергею Лаврову женщина обзавелась имуществом на 1 млрд рублей
Близкая к главе Министерства иностранных дел России Сергею Лаврову женщина по имени Светлана Полякова обзавелась имуществом на один миллиард рублей, автопарком люксовых машин и влиянием в ведомстве.
Чем конкретно занимается Полякова - неясно, однако 7 лет назад во время открытия храма преподобного Сергия Радонежского, где она сопровождала Лаврова и президента страны Владимира Путина, священнослужители называли ее «сотрудником Министерства иностранных дел». Примечательно, что у некоторых лиц Полякова записана как «Светлана Лаврова».
Стало известно, что несколько её близких знакомых занимают в настоящее время не последние должности в МИДе. Как выяснили журналисты издания «Важные истории» (признан в РФ СМИ-иноагентом), Полякова является хозяйкой дорогостоящей квартиры на улице Пречистенка. Стоимость жилья достигает 700 миллионов рублей. Кроме того, в её «гараже» стоят «Порше», два «Мерседеса», а до 2016 года Полякова и вовсе ездила на «Бентли».
Родственники «сотрудницы МИД» тоже не обделены - во владениях её матери обнаружен «Мерседес» за 20 миллионов рублей, а дочь Поляковой Полина пять лет назад арендовала квартиру в одном из самых дорогих районов Лондона на 999 лет, заплатив свыше 440 миллионов рублей.
Ранее Сергей Лавров рассказал о своей отставке.