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При нападении на дом бывшего директора «Ростсельмаша» погибла его сестра

Анастасия Красильникова
19 июля, 2020 18:06
1 мин
Фото
Фото: antipytki

В Ростовской области неизвестные напали на дом бывшего директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова, в результате чего была убита его сестра. 93-летний Песков госпитализирован с различными травмами.

По данным «Интерфакса», сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося и пытаются установить личности преступников.

Юрий Песков занимал должность генерального директора «Ростсельмаша» с 1978 года по 1996 год. В начале 1980-х он также занимал пост замминистра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР.

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происшествия
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