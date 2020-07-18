Общество
Президента Сербии привлекли крайне необычные знания
18 июля, 2020 18:17
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Flickr
Президент Сербии Александр Вучич стал студентом Высшей спортивной школы. Об этом стало известно после его поста в Instagram 18 июля.
Президент заявил, что карьера детского тренера по баскетболу с детских лет была его мечтой. Александр Вучич становится студентом во второй раз. Первоначально он окончил факультет права в Университете Белграда.
«Вы не поверите, как я счастлив, что через много лет начинаю реализовывать свои детские мечты» - поделился впечатлениями сербский лидер.
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