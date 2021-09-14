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Президента «недружественной» России страны госпитализировали
14 сентября, 2021 13:43
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Kremlin Pool/Global Look Press
В Чехии госпитализировали президента Милоша Земана. Точные причины инцидента с 76-летним политиком не разглашаются.
Земана поместили в пражский Центральный военный университетский госпиталь. Он будет проходить обследование. В медицинское учреждение прибыла его жена, сообщило издание Irozhlas.
Ранее у президента Чехии выявили невропатию ног и сахарный диабет. В конце августа Земан сломал руку, споткнувшись.
Страна, которой руководит Земан, входит в список официально недружественных России государств. Наряду с Чехией в перечень включены США.
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