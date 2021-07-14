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Президента госпитализировали с кишечной непроходимостью. Решается вопрос о хирургической операции
14 июля, 2021 23:55
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Youtube / Record News
Президент Бразилии Жаир Болсонару в больнице. Глава страны был госпитализирован с приступами непрекращающейся икоты. Об этом сообщило издание Correio Braziliense со ссылкой на правительственную пресс-службу.
Согласно заявлению пресс-службы, Болсонару чувствует себя удовлетворительно. В больнице он будет находится под наблюдением врачей 24 до 48 часов, передаёт «РБК».
В тоже время поступает информация о том, что состояние здоровья бразильского президента более тяжелое, чем сообщила его пресс-служба. По данным РИА «Новости», у Болонсару выявлена кишечная непроходимость. Его перевезут в госпиталь Сан-Паулу, где будет решаться вопрос о хирургическом вмешательстве.
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