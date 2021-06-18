Президент ЦАР дал отповедь западным СМИ, дискредитирующим союз России и ЦАР

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В последние дни информационное агентство CNN и «независимая группа» the Sentry отметились докладом о насилии, которое якобы чинят правительственные войска и российские военные над населением Центральноафриканской республики. 18 июня на эти сообщения последовала реакция со стороны президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера. По словам господина Туадера, эти сообщения – не более, чем информационные вбросы. Как отметил президент, журналисты, пишущие о кровавых событиях в ЦАР, даже не побывали в самой республике и рассказывают об идущей в его стране войне, не покидая США, исключительно на материале слухов в социальных сетях. Трудно не согласиться с президентом ЦАР: материалы, посвященные «ужасающим преступлениям» россиян и правительственной армии написаны максимально неконкретно, и могут быть составлены любым копирайтером, с трудом различающим разные страны Африки между собой.

По мнению президента ЦАР, фабрикация фейков со стороны CNN и The Sentry связана с тесным сотрудничеством между Центральноафриканской Республикой и Россией. Туадера отметил, что российские специалисты находятся на территории ЦАР на законных основаниях в соответствии с соглашениями между странами. Он опроверг данные о связи этих инструкторов и консультантов с так называемой «ЧВК Вагнера» и напомнил, что действия России получили одобрение в Совете Безопасности ООН.

По мнению Туадера, слухи, запускаемые CNN и подобными организациями, нужны исключительно для подрыва боевого духа войск Центральноафриканской республики, которые при консультативной помощи российских специалистов сумели перейти в наступление и освободили значительные территории ЦАР от власти террористических группировок и банд. Президент заявил, что никто не вправе отнимать у его сограждан шанс на восстановление родной страны, чуть было не разорванной бандитами и интервентами. Характерно, что авторы CNN и The Sentry старательно избегают использования хоть сколько-то негативно окрашенной риторики в отношении бандитских группировок, хотя методы их действий без всяких натяжек относятся к террористическим, а преступления – уже без кавычек – включают убийства гражданских лиц без разбора пола и возраста, зверские пытки, изнасилования и вооруженный разбой, что – в отличие от анонимок, публикуемых CNN - было подробно освещено международными гуманитарными организациями.

«Очевидно, ослепленные намерением нанести ущерб интересам Центральноафриканской Республики и наказать ее народ за переизбрание в первом туре президента, авторы доклада упрекают власти и российских союзников в том, что они не смогли противостоять бандформированиям» - заявил Туадера. По его мнению, эти голословные обвинения нужны также для остановки поддержки ЦАР международными финансовыми организациями и ее политической изоляции.

Для CNN, и шире западных СМИ не внове подобная риторика. Так, во время боевых действий в Сирии террористические группировки именовались «повстанческими», а вся риторика была сосредоточена на дискредитации усилий законного правительства и российских вооруженных сил по разгрому банд. Теперь подобная методика была использована и при описании конфликта в Африке. При этом западные СМИ и официальные лица не устают обвинять Россию в использовании «фейк-ньюс», хотя сами, говоря об африканских делах, регулярно оперируют сугубо виртуальными фактоидами, не имеющими отношения к реальности за пределами твиттера. В конце концов, нехватку компетентности и добросовестности всегда можно замазать густым слоем трескучей риторики.