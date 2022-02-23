Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил о признании ЛНР И ДНР
Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера выступил с заявлением, в котором выразил целесообразность признания Донецкой и Луганской народных республик независимыми.
По словам лидера страны, данное решение поможет избежать эскалации и агрессии.
«Оно направлено на сохранение жизней людей и поддерживается многими, потому что нацелено на то, чтобы избежать насилия и потерю человеческих жизней», — заявил Туадера.
Президент России Владимир Путин подписал 21 февраля указ о признании суверенитета ДНР и ЛНР. К такому решению призывали лидеры двух республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Данный шаг РФ уже поддержали Сербия, Абхазия, Южная Осетия и Сирия. О позиции САР ранее рассказал координатор группы Госдумы по связям с парламентом ближневосточной страны Дмитрий Саблин.
«Уверен, что вслед за Россией ДНР и ЛНР признают союзники и друзья. Я говорил о ситуации в Донбассе с президентом Сирии Башаром Асадом. Он сказал, что Сирия также будет готова признать их, как она признала Южную Осетию и Абхазию», - сообщил парламентарий.
Накануне президент Владимир Путин и глава ЛНР Леонид Пасечник заключили договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской народной Республикой. Церемония подписания состоялась в Кремле.
Стоит отметить, что Центральноафриканская Республика не понаслышке знает о готовности РФ помогать союзникам. В 2018 году власти державы обратились за помощью к специалистам из России, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». Инструкторы обучают солдат правительственной армии центральноафриканской армии. В кротчайшие сроки им удалось существенно повысить уровень профессиональной подготовки военнослужащих.