Президент привился самой смертоносной вакциной от коронавируса

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Президент Южного Судана Салва Киир сделал прививку от коронавируса AstraZeneca. Эту вакцину называют самой смертоносной - после укола препаратом у людей возникают тромбозы.

Киир привился 13 апреля. Его поддержал первый вице-президент Риек Машар - он тоже получил вакцину AstraZeneca.

Представитель правительства Южного Судана Барнаба Мариал Бенджамин объяснил, что президент привился, «чтобы показать пример всем гражданам страны».

В стране выявлено 10 380 случаев коронавируса, скончались 114 человек.

Ранее в Германии решили прививать вакциной AstraZeneca только пенсионеров. Установлено, что тромбозы после укола препаратом возникают преимущественно у молодых людей.

Российский президент Владимир Путин получил два компонента вакцины. Какой именно, неизвестно.