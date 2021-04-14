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Президент привился самой смертоносной вакциной от коронавируса

Лилия Караева
14 апреля, 2021 17:03
1 мин
Лилия Караева
14 апреля, 2021 17:03
1 мин
AstraZeneca
Keystone Press Agency/Globallookpress

Президент Южного Судана Салва Киир сделал прививку от коронавируса AstraZeneca. Эту вакцину называют самой смертоносной - после укола препаратом у людей возникают тромбозы.

Киир привился 13 апреля. Его поддержал первый вице-президент Риек Машар - он тоже получил вакцину AstraZeneca.

Представитель правительства Южного Судана Барнаба Мариал Бенджамин объяснил, что президент привился, «чтобы показать пример всем гражданам страны».

В стране выявлено 10 380 случаев коронавируса, скончались 114 человек.

Ранее в Германии решили прививать вакциной AstraZeneca только пенсионеров. Установлено, что тромбозы после укола препаратом возникают преимущественно у молодых людей.

Российский президент Владимир Путин получил два компонента вакцины. Какой именно, неизвестно.

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ТЕГИ
Коронавирус
AstraZeneca
Вакцинация
Южный Судан
Салва Киир
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