Прецедент: глава города оштрафовал премьер-министра страны за нарушение мер

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В Таиланде премьер-министра страны Праюта Чан-Оча оштрафовали за нарушение режима обязательного ношения масок в Бангкоке. Штраф составил 6 тысяч батов (около 14 тысяч рублей). Об этом рассказал столичный губернатор Асвин Кванмуанг.

Премьер-министр разместил пост в соцсети Facebook со своей фотографией с заседания в Доме правительства. На изображении он был без защитной маски. Публикация вызвала резонанс в сети, после чего фотографию удалили.

Согласно заявлению главы Бангкока, премьер-министр нарушил «распоряжение столичной администрации», согласно которому все жители обязаны носить маску при нахождении за пределами своего места жительства. В связи с этим премьеру выписали штраф на 6 тыс. батов.

Примечательно, что таиландский премьер стал одним из первых жителей, который получил штраф за несоблюдение режима ношения масок. Мера о назначении административных санкций вступила в силу и действовала в стране только первый день. При этом в Таиланде предусмотрено повышение штрафов при повторном нарушении. Несоблюдение меры в первый раз карается штрафом размером в 6 тыс. батов. За второе нарушение предусмотрен штраф в 12 тыс. батов (около 30 тыс. рублей), за третье – 20 тыс. батов (более 47,5 тыс. рублей), передаёт «ТАСС».