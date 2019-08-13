Преступная «левота». От Дьявола до Ксении Собчак

В разные времена малейшее отличие индивидуума от «подавляющего большинства» могло принести человеку немало неприятностей. Сегодня кое-где можно с лихвой расплатиться за «левые» взгляды. А в не очень далёком прошлом косо смотрели на тех, кто всего лишь родился левшой.

«Порождение Дьявола»

В Древнем Риме полагали, что левша — средоточие зла. Для обозначения таких людей использовалось слово sinister («зловещий»). С течением времени, в Средневековье, леворукий человек уличался в непосредственной связи с лукавым.

Во времена святой Инквизиции леворукость была «путёвкой на костёр». Её выписывали «борцы за праведность», которые в каждом левше, вне зависимости от пола и возраста, могли опознать «резидента преисподней».

Прославленная Жанна д’Арк, на свою беду, оказалась левшой. Этот факт стал одним из аргументов для судившего её трибунала. Орлеанскую деву в мужской одежде уличили в связи с дьяволом и отправили на костёр, что не помешало, впрочем, канонизировать её спустя шесть столетий.

Древние германцы «блистали рационализмом» и категорически отказывались брать левшей на работу, полагая, что их «природная аномалия» — залог клинического неумения хорошо работать. В Японии леворукость женщины могла стать единственной (и вполне весомой) причиной для развода.

Пасынки Чернобога

В дохристианские времена на Руси леворукие люди без всяких на то оснований признавались адептами Чернобога — Бога разрушения.

В мифологическом миропонимании древних славян имела место особая триада, впервые упоминаемая в Велесовой книге. Реальность в ней называлась Явью. «Место, где свет», «резиденция» добрых сил именовалась Правью. Противопоставлялась ей Навь — олицетворение ада и смерти.

Левая рука, обладатели которой «являлись ведьмами и колдунами» с колокольни «праведников», называлась «шуйцей». Правая – десницей. Статус, которым она наделялась в литературе религиозного содержания, был исключителен. Десница Божья. Десница карающая. Одержимые «шуйцей» (леворукие) считались порождением Нави.

Не только в русском, но и во многих других языках мира межу словом «право» и словами «правота», «правда», «правильность», «правосудие», «правоведение» имеется устойчивая семантическая связь. В ирландском, правильный (deas) — значит «хороший», а в испанском (diestro) еще и «квалифицированный».

Человек, прорубивший нам «окно в Европу», запрещал левшам, именуемым во времена Петра I «шулепами», свидетельствовать в судах.

У нас православие. Брать свечи в православных храмах принято именно правой рукой, дабы не осквернить их.

Между словом «левый» и всеми его возможными лингвистическими вариациями в самых разных языках можно обнаружить связь с чем-то неправильным, искажённым, лживым, вредным и даже… дьявольским.

За примерами далеко ходить не надо. В родном русском «пустить налево» — значит украсть. «Сходить налево» — изменить. «Левачить» — работать мимо кассы или в рабочее время/с помощью рабочего инвентаря выполнять заказы для стороннего нанимателя, не исключено — конкурента. Поставить на машину «левый» аккумулятор, значит, не доехать до ближайшей заправки.

А что на просвещённом Западе? С помощью словечка link (левый) немцы выражают не менее нелицеприятные вещи, которые могут говорить не только о хитрости, изворотливости, лукавстве человека, который получил упрёк в «левоте», но и о природной неуклюжести.

Солидарны с немцами голландцы. И в Нидерландах ещё весьма интеллигентно обозначают неумелого человека, недотёпу и непрофессионала. Его называют «родившийся с двумя левыми руками» (twee linkerhanden hebben!).

Для яркой характеристики хронических дилетантов, вечно допускающих ошибки в быту и на производстве, русские придумали более образное и мощное выражение, свидетельствующее о том, что у человека руки растут «не из того места».

Не отстают португальцы, у которых словечко «canhoto» в определённом контексте может означать дьявола. Совсем как у русских слово «Лукавый»!

Причина дискриминации «леворуких» очевидна

Ключевым алгоритмом тоталитарного и консервативного общества, во главе которого частенько стояли требующего безропотного подчинения тираны, является «стандартизация масс».

Фундаментом для них были предрассудки или убеждения религиозных фанатиков — системных извратителей библейских ценностей. Любое отклонение от нормы, зафиксированное у человека, подлежало ревностному искоренению посредством ежедневной муштры и системного насилия над собой.

Те, кто по каким-либо причинам не хотел приводить свои персональные особенности к «общему знаменателю», становились изгоями, нередко уличались во всех смертных грехах, включая контакты с дьяволом, за которые можно было расплатиться жизнью.

Во времена Великой французской революции «левота» приобрела закрепившийся, поныне актуальный политический смысл. Она стала признаком несогласия с «правой идеологией» — доктриной господства определённого социального класса или властвующей группировки.

«Левые», несогласные со священной концепцией государства, в широком иносказательном смысле слова — «буревестники» беспорядков, майданов и порабощения народа врагом, который, достигнув цели, легализует однополые браки, сделает детей в наших школах особями «усреднённого рода», низложит ключевые православные ценности, запретив пить водку на Пасху.

Повесть Николая Лескова «Сказ о тульском косом Левше и о остальной блохе», изданная в 1881 году, в каком-то смысле была сенсационной. Представить настоящим кудесником леворукого человека, пусть и пересказав давно известную среди тульских оружейников байку, это было… смело! Оно того стоило. Лесков и сам был леворук.

Предубеждения против левшей поутихли, чтобы проявиться с новой силой в годы советской власти.

Вплоть до 1985 года, когда Министерствами здравоохранения и просвещения Советского Союза была издана официальная документация в защиту леворуких детей, переучивание с «левши на правшу» имело характер «образовательной пандемии».

С леворукостью шла борьба на всех уровнях! В том числе, на «фронтах детской поэзии».

Так, в стихотворении детского поэта Агнии Барто, на стихах которой выросло не одно поколение детей, левша Петя, у которого «левая рука хочет быть главней», предстаёт неуклюжим увальнем по сравнению с праворуким Вовкой, «бьющим в цель». Петя страдает от насмешек «правильных» советских малышей, держащих ложку и вытирающих попу только правой.

Так-то!

Изобретательности лучших в мире советских педагогов, боровшихся с левшами-малышами, могли позавидовать лучшие оперативники «Штази».

Били указками по левой руке. Рекомендовали родителям надевать на ребёнка варежку в ходе выполнения домашнего задания и запрещать снимать. Привязывали руку к стулу. Бинтовали пальцы. Надо ли говорить о том, сколько неврозов и пограничных состояний развилось у советских школьников за время этой борьбы?

«Будь как все!»

Иначе все затопчут, унизят, будут насмехаться, дразнить, издеваться. Отправившись в 1-й класс в 1986 году, я воочию увидел, как наша учительница насторожилась, вычислив в рядах первоклашек леворукого мальчугана.

— Ты… всё делаешь левой рукой? — насупившись, спросила она.

— Да… — пролепетал он в ответ.

— Ну… ладно, делай, — скрепя сердце, согласилась она.

Благословенны Горбачёвские перестроечные времена. Но вот вопрос:

Кому всё это было надо?

Неужели виной всему предрассудки? Вовсе нет. Есть и вполне прагматическая сторона вопроса. Многие предметы в этом мире сделаны для правши. Взять обычный кухонный нож. Актёр Максим Аверин, с улыбкой рассказывая о своей леворукости, шутливо говорит о том, как ему тяжело чистить картошку.

Ну а советский мальчик, миссией которого была защита Родины, не мог нажимать левой рукой на спусковой крючок АК-47. «Калаш» создан для правши. Левше стреляные гильзы будут градом бить в левую щёку во время ведения прицельной стрельбы. Много не повоюешь. И ничего не остаётся, как «подставлять правую». Под приклад.

Сколько же левшей на планете? Порядка 500 млн! Каждый десятый

Современная наука в отчётах о леворукости, говорит нам о том, что среди левшей велик процент людей, страдающих от неврологических расстройств, а также имеющих сексуальную ориентацию, отличающуюся от привычной.

Плевать. Левой рукой Льва Толстого написаны шедевры, прославившие русскую литературу на весь мир. Левшой был гениальный Сергей Рахманинов, первый русский нобелевский лауреат Иван Павлов. Леворукость — отличительная черта Бетховена, Моцарта, Пола Маккартни. Великая Майя Плисецкая и легендарный основатель Таганки режиссёр Юрий Любимов, бесподобный Виктор Сухоруков и вечный раздражитель общественного мнения Ксения Собчак тоже в плеяде леворуких людей.

Представить отечественную мировую историю без них почему-то не получается.

С праздником, «левые»!