Преступление без наказания
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Преступление без наказания

Новая концепция кодекса предполагает более лояльный подход к правонарушителям

Мольбы юристов со всей Росси оказались, наконец услышаны — концепция обновлённого Кодекса об административных правонарушениях наконец-то появилась на сайте Правительства. Дело осталось за малым: коллективным разумом правоведов новые предложения как следует «отполировать» стилистически и вписать в этот системный документ.

Разговор о том, что нынешний административный кодекс требует серьёзной переработки, зашёл не вчера. Обвешанный неподъёмным грузом поправок разной степени полезности и адекватности он стал крайне неудобным в работе, на что главе Правительства Дмитрию Медведеву неоднократно указывали на профильных совещаниях представители Минюста. Сам премьер с доводами коллег-юристов согласился, назвав нынешний КоАП «практически неприменимым» и давно нуждающимся в том, чтобы стать «компактным, чётким и логичным».

Понять и (почти) простить

Составить концепт нового административного кодекса Медведев поручил Минюсту и Минэкомразвития в конце марта нынешнего года. На их базы была создана рабочая группа, в которую вошли представители обеих палат парламента, а также судьи Верховного суда и юристы-теоретики.

Опубликованный на сайте Правительства документ к настоящему времени получил преимущественно позитивные отзывы правоведов, ведь теперь назначение того или иного наказания за административный поступок предполагается назначать с оглядкой на его реальную общественную опасность, а не слепо «по букве закона».

В частности, документ предполагает максимальную либерализацию наказания за первое лёгкое нарушение закона — обязательное предупреждение. Меняется и сам механизм расчёта штрафов, которые теперь предлагается назначать по широкой «вилке» в зависимости от наличия смягчающих и отягчающих обстоятельств

Иными словами, теперь судебные заседания по административным делам обещают быть куда более интересными, ведь помимо самой фабулы правонарушения служитель Фемиды должен будет с участием сторон исследовать ещё и контекст правонарушения.

Например, справил нужду в общественном месте многодетный отец семейства, который по медицинским показаниям долго терпеть не может, а спасительной кабинки в округе не оказалось — каждый такой довод будет играть на уменьшение штрафа, тогда как до сих пор судью нужно было очень сильно убедить выйти за довольно узкие рамки возможного решения

Более того, в новый вариант КоАП разработчики предложили ввести важную норму, когда в случае предпринятых нарушителем действий против вредных последствий своего проступки или добровольного возмещении ущерба штраф может и вовсе не назначаться, тогда привлекаемый  ограничится тем же предупреждением.

Важный реверанс в концепции сделан и в сторону предпринимателей и юридических лиц. Приостанавливать их коммерческую деятельность теперь смогут только суды, в то время как сейчас такое предписание может выдать и надзорные органы, если в ходе проверки выявят грубые нарушения хозяйственной деятельности.

Заставили? Свободен!

Ещё важный пункт — освобождение от административной ответственности за правонарушение, которое было допущено в результате психологического или физического принуждения — это обстоятельство дополнит уже ныне действующие, которые позволяют полностью избежать наказания: невменяемость, чрезвычайные и непреодолимые обстоятельства и так далее. Кроме того, к обязательным работам теперь не будут привлекать детей-инвалидов, беременных и имеющих тяжёлые диагнозы.

Но даже если ни одного смягчающего обстоятельства за душой у нарушителя нет, и при этом его проступок не нёс угрозу жизни гражданам, то на самом штрафе можно будет здорово сэкономить, оплатив лишь половину от присуждённой суммы в течение первых 20 дней со дня вынесения решения. Заметим, что это позволит экономить практически каждому, имеющему работу с выплатой заработной платы традиционно дважды в месяц

Уравновесить лояльность новой концепции авторы, однако,  решили введением особой нормы наказания для несовершеннолетних правонарушителей:

«Принимая во внимание увеличивающееся число правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, целесообразно урегулировать особенности административной ответственности несовершеннолетних, которым ко времени совершения правонарушения исполнилось шестнадцать лет, но не исполнилось восемнадцати лет, в специальной главе КоАП», — говорится в опубликованной на сайте правительства РФ концепции нового КоАП.

При назначении наказания этой категории граждан концепция предлагает  учитывать условия их жизни и особенности воспитания, а также уровень психического развития и прочими особенности личности.

«Освобождение несовершеннолетних от административного наказания не должно исключать проведения в отношении них индивидуальной профилактической работы, предусмотренной законодательством Российской Федерации о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — также указывается в Концепции.

Теги:
Места: Россия
Организации: Правительство
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