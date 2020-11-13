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Препарат от облысения спасет ваши волосы ценой страшной побочки

Дмитрий Байков
13 ноября, 2020 07:54
2 мин
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фото: Pixabay

Врачи обнаружили у популярного средства против облысения и аденомы простаты побочные эффекты. Выяснилось, что препарат может провоцировать чувство тревоги и даже суицидальные настроения.

Финастерид – средство от облысения и аденомы простаты вгоняет мужскую половину в депрессию. Препарат в несколько раз повышает риск суицидальных настроений.

Сообщения о том, что мужчины, которые принимали финастерид, покончили с собой либо предпринимали попытку суицида появились несколько лет назад. Биологический механизм возникновения таких побочных эффектов до сих пор не изучен..

В настоящий момент специалисты продолжают исследование препарата, чтобы выяснить дополнительную информацию об этих побочных эффектах, пишет «Naked Science».

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темы
общество
лекарства
побочные эффекты
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