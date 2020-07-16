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Препарат от коронавируса «Авифавир» может поступить в российские аптеки уже в июле

Лилия Караева
16 июля, 2020 13:31
2 мин
Капсулы
Piqsels.com

Продажу лекарства от коронавируса «Авифавир» в аптеках могут начать уже в июле. Об этом сказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его словам, Минздраву и российским компаниям были представлены доказательства, что лекарство «хорошо работает в амбулаторном режиме, то есть аптечном режиме», пишет ТАСС.

«Авифавир» - препарат совместного производства РФПИ и ГК «ХимРар». 30 мая Минздрав одобрил это средство для лечения коронавируса.

Препарат уже начали продавать в другие страны. Заявку на покупку выслали 50 государств, включая Мексику, Перу, Саудовскую Аравию.

Лекарство уже поставили в медицинские учреждения по России. Ранее сообщалось, что средство в виде таблеток по 200 мг не поступит в свободную продажу, а будет использоваться только в больницах под контролем врачей.

«Авифавир» создавался на основе японского «Фавипиравира» - средства от гриппа. Его биологически активное вещество блокирует размножение целого ряда вирусов, в том числе вируса Эболы. Регистрация лекарства в Японии длилась почти 3 года, что было связано с главным побочным эффектом - уродствами у новорожденных.

В июле Минздрав России одобрил еще один препарат от коронавируса. Он изготавливается на основе фавипиравира.

темы
Россия
коронавирус
лекарство
аптеки
Авифавир
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