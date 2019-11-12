Преобразования федеральных структур как метод распила

Всевозможные реорганизации федеральных структур дают самую благодатную почву для освоения государственных средств и пополнения чьих-то оффшорных счетов. Взять хотя бы печально известную реформу полиции, в ходе которой расходы из федерального бюджета на МВД были увеличены… втрое.

Такой же непрофессиональной и вызывающей априорное отторжение с порога структурой является «Почта России», которая на днях попросила выделить ей под преобразование из ФГУП в АО 39,8 млрд рублей, которые предназначались для РЖД.

Что такое Фонд национального благосостояния?

Что-то вроде «подушки безопасности». Россия на нефти. Часть её доходов от продажи выше стоимости 40 долларов за баррель идут в ФНБ, не расходуясь на государственные нужды. Таково одно из правил бюджета в РФ. Рыночная стоимость нефти сегодня колеблется в районе $62,51 за баррель, но не стоит думать, что «в подушку» зашивают $22,51. Существует такое понятие, как «стоимость отсечения», дающее, собственно, понять, сколько же именно сверх $40 идёт в ФНБ.

Каждый год эта цифра индексируется, прибавляя 2%. И в 2020-м будет составлять $42,4 за баррель. «Кормушка» прирастёт на $2,4 с каждой проданной баррели.

Вопрос: когда можно поживиться в Фонде национального благосостояния не менее интересен. Сейчас средства защищены от «посягательств» до того момента, когда ликвидная часть фонда пробьёт 7-процентную отметку российского ВВП.

И только когда это случится (скорей всего, уже в следующем, 2020 году) правительство получит возможность инвестировать в разного рода проекты и всероссийские преобразования.

А брал ли кто-нибудь деньги из ФНБ до этого момента? Да.

Из «подушки безопасности» таскали, когда велось строительство первого на Земле арктического завода «Ямал СПГ», производящего, как следует из аббревиатуры, сжиженный природный газ

Пять лет назад, в 2014 году, Министерство финансов России, проводя политику поддержки капитальной базы ключевых российских банков, поместила весь эшелон упомянутых средств на депозите в банке ВТБ. Сумма была круглой – 100 млрд рублей. Срок – 30 лет. Ставка – инфляция и 1 процент сверху. Условия – досрочный возврат не ранее, чем через пятилетку после привлечения. Как говорится, час пробил.

60,2 млрд рублей из озвученных 100 впоследствии перекочевали в облигации РЖД. Но на временно открытом на общих условиях депозите «овернайт» лежат ещё 39,8 млрд рублей.

Что любопытно? Никакого государственного финансирования Почта России не получает вот уже 5 лет. Последний государственный транш — 3,139 млрд рублей — пришёл на счета ФГУП в 2014-м и был, в основном, расходован «в целях не допущения увеличения средств на доставку изданий подписчикам».

Когда ведомство возглавлял Дмитрий Страшнов, почте, несмотря ни на что удавалось показывать чистую прибыль в размере 1,6 млрд рублей. Это цифра за 2015 год. При этом общая выручка составляла 149 млрд. В 2016-м размер чистой прибыли скромно вырос до 1,7 млрд рублей на фоне заметного роста общей выручки до 161 млрд. Страшнов очень гордился тем, что предприятие смогло стать бездотационным.

Не помогло. С человеком, который победил почтовый коллапс (помните «моментик», когда в «Шеремтьево» валялось более 500 тонн почтовых отправлений, что привело к блокировке международного почтового обмена?), не продлили контракт 1 июля 2017 года.

Эффективного менеждера, пришедшего из Tele2, уволили за то, что в конце 2016 года Генпрокуратура возмутилась его гигантской премией в размере 95 млн рублей. Дело возбуждать не стали. Страшнова «попросили».

На смену Дмитрию Страшнову осенью 2017 пришёл Николай Подгузов, который неожиданно заявил, что государственная финансовая помощь ведомству, всё же, потребуется, так как «именно «Почта России» представляет страну там, где её не представляет никто».

Можно даже сказать, что Почта России наряду с Министерством внутренних дел возглавляют топ отечественных структур, где произвол и бардак возведены в принцип существования. Однако Подгузов искренне считает, что Почта — «очень надёжный партнёр государства».

Тогдашний вице-премьер Аркадий Дворкович, однако, от такого партнёра открестился, сказав, что правительство не намерено финансово поддерживать Почту России.

И вот – снова здравствуйте! Дайте денег на реорганизацию из ФГУП в АО, потому что нужно

повышать эффективность

модернизировать 42 000 почтовых отделений по стране

обучить, наконец, работать криворуких бездельников, у которых письмо весом в 25 грамм с листом А4 внутри неделями томится в сортировочных центрах.

Динамическое развитие «Почты России» возымеет позитивный социально-экономический эффект, в особенности, для удалённых и малонаселённых регионов страны – говорят со страниц своего послания в Правительство его авторы, разработавшие в августе уходящего 2019 года новый концепт развития на 2020-2027 год.

Что там придумали? Каждое отделение почты станет «Центром притяжения». Как тут не вспомнить Фёдора Бондарчука и его чудо-фильм «Притяжение»?

Для преобразований требуется 85 млрд на техническую модернизацию, дооснащение, капремонты помещений, куда давно страшно заходить, и где давно продают левые товары а-ля «тушёнка российская просроченная 365». Ну и расширение площадей, на что планируется потратить 7,7 млрд рублей? Как без него? Государство, дай!

Послание, адресованное Дмитрию Медведеву подписали всё тот же генеральный директор Николай Подгузов, который не может допроситься финансирования с 2017 года, а ещё… глава ВТБ Андрей Костин. Причём тут он?

Дело в том, что ВТБ и Почта России «партнёрствуют» не первый год. Их общим детищем является «Почта Банк», установивший всенародный антирекорд и получивший среднюю оценку деятельности 2.13 на портале banki.ru.

Осенью прошлого года ВТБ совместно с «Почтой России» создал ещё одно СП под названием АО «Национальные логистические технологии». Известно, что в ходе реализации проекта необходимо создать 38 логистических центров по России, площадь которых подберётся к отметке в полмиллиона м2.

А что же РЖД?

Путейцы тоже хотят заполучить 39,8 млрд. И пустить их предполагают на приобретение новых локомотивов. Российские железные дороги не комментируют письмо «Почты России» и банка ВТБ в Правительство РФ.

Разрешить денежный спор между почтой и железнодорожниками поручено министру финансов Антону Силуанову, министру экономического развития Максиму Орешкину, министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константину Носкову, министру транспорта Евгению Дитриху.

Кому дадут?

Поживём — увидим!