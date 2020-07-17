«Премия за отцовство»: мужчины с детьми в России зарабатывают больше бездетных

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В Высшей школе экономики подсчитали, что мужчины с детьми в России зарабатывают на 25% больше бездетных. Разница в заработках объясняется не выплатой дополнительных премий за отцовство, а личностными характеристиками сотрудников, которые значимы для работодателей.

К такому выводу пришел старший научный сотрудник Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Алексей Ощепков в работе «Отцы и дети: «премия» за отцовство на российском рынке труда». В основе исследования лежат данные мониторинга экономического положения за 2010-2018 годы.

«Премией за отцовство» называют превышение заработка мужчин, имеющих детей, над оплатой труда бездетных. Впервые это явление заметили в 1980-е годы. Сейчас исследования говорят о том, что в большинстве стран появление ребенка у мужчины не вызывает прироста к зарплате, а разница возникает благодаря характеристикам личности двух категорий мужчин.

Ощепков указывает, что у мужчин есть характеристики, которые положительно влияют на решение завести семью и на положение на рынке труда. В то же время, выбирая отца для будущих детей, женщина отдает предпочтение мужчинам с перспективами на рынке труда, например, с высокой зарплатой, пишет «Коммерсантъ».

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