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«Прекратить пропивание Родины». Депутат предлагает убрать алкоголь в специальные магазины

Сергей Михневич
11 апреля, 2021 14:08
1 мин
Сергей Михневич
11 апреля, 2021 14:08
1 мин
Aleksander Polyakov/Globallookpress.com
Депутат предлагает убрать алкоголь в специальные магазины

Депутат новосибирского горсовета Антон Бурмистров предлагает продавать крепкий алкоголь только в специализированных магазинах, так как люди покупают больше спиртного из-за хорошей работы мерчендайзеров.

«Когда водка продается рядом с хлебом, соком или конфетами, невольно создается впечатление «необходимости» алкояда для жизни, что, естественно, не соответствует действительности», - заявил депутат.

Кроме того, Бурмистров посетовал на то, что в городе постоянно растет число пивных магазинов. Для того, чтобы исправить ситуацию, необходимо ввести обязательную лицензию на продажу пива, считает депутат, пишут «АиФ-Новосибирск».

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ТЕГИ
Россия
Алкоголь
Продажа
Бурмистров
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