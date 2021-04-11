«Прекратить пропивание Родины». Депутат предлагает убрать алкоголь в специальные магазины

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Депутат новосибирского горсовета Антон Бурмистров предлагает продавать крепкий алкоголь только в специализированных магазинах, так как люди покупают больше спиртного из-за хорошей работы мерчендайзеров.

«Когда водка продается рядом с хлебом, соком или конфетами, невольно создается впечатление «необходимости» алкояда для жизни, что, естественно, не соответствует действительности», - заявил депутат.

Кроме того, Бурмистров посетовал на то, что в городе постоянно растет число пивных магазинов. Для того, чтобы исправить ситуацию, необходимо ввести обязательную лицензию на продажу пива, считает депутат, пишут «АиФ-Новосибирск».