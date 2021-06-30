Новости – Политика
Политика
Преемник будет: Путина спросили о передаче власти
30 июня, 2021 14:16
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Kremlin.ru
Президента России Владимира Путина спросили, есть ли в его команде человек, которому он может передать власть без сомнения. Глава государства заметил, что «свято место пусто не бывает».
Президент понадеялся: «Подойдёт время и я смогу сказать - такой то человек достоин возглавить страну».
Автор вопроса напомнил о ситуации с передачей власти от президента Бориса Ельцина к Путину. На это российский лидер ответил: «Ельцин не передавал мне власть».
Напомним, 30 июня организована прямая линия с Путиным, в рамках которой россияне задают вопросы президенту. Это 18-е по счету общение главы государства с народом в таком формате.
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