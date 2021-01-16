Предприниматели и самозанятые москвичи дожили до «Спутника»

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Мэр Москвы Сергей Собянин выпустил заявление, согласно которому, начиная с 19 января от коронавируса смогут привиться самозанятые москвичи, а также их сотрудники.

Об этом градначальник сообщил на своем сайте. Пункты вакцинации будут работать с 8.00 до 20.00 передает «Интерфакс».

Ранее стало известно, что временные пункты будут развернуты в нескольких торговых центрах, культурных учреждениях, а также в центральном офисе «Мои документы».