Новости Общество
Общество
Предполагаемый стрелявший по православному священнику задержан в Лионе
1 ноября, 2020 14:13
1 мин
Flickr
Французская полиция, занимавшаяся расследованием атаки на православного священника в Лионе, вышла на подозреваемого и взяла его под стражу.
«Внешность задержанного может соответствовать описаниям, предоставленным свидетелями, - сообщает телеканал BFM . - При нем не нашли никакого оружия».
Напомним, нападение в Лионе произошло в субботу. Неизвестный дважды выстрелил в 52-летнего священника, когда тот закрывал церковь
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
1 мин