Предполагаемый стрелявший по православному священнику задержан в Лионе

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Французская полиция, занимавшаяся расследованием атаки на православного священника в Лионе, вышла на подозреваемого и взяла его под стражу.

«Внешность задержанного может соответствовать описаниям, предоставленным свидетелями, - сообщает телеканал BFM . - При нем не нашли никакого оружия».

Напомним, нападение в Лионе произошло в субботу. Неизвестный дважды выстрелил в 52-летнего священника, когда тот закрывал церковь