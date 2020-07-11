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Правоохранительные органы РФ продолжают преследования Свидетелей Иеговы

Кирилл Савушкин
11 июля, 2020 17:29
1 мин
Photo
Flickr

Во Владивостоке прошли новые обыски в семьях Свидетелей Иеговы. По предварительным данным, двое верующих после этого обратились за медицинской помощью.

По данным сайта «Свидетели Иеговы в России», к людям, не уведомленным о возбуждении уголовного дела, врывались в масках и с автоматами. Все обыски прошли в семьях, шесть членов которых ранее обнаружили свои имена в списке экстремистов и террористов, ведущемся Росфинмониторингом.

В ходе операции, на проблемы с сердцем пожаловалась 59-летняя Нине Аствацатурова, после чего, она была направлена в больницу. Однако едва ей полегчало, служители закона вновь приступили к допросам. Кроме того, был госпитализирован 42-летний мужчина.

Преследования в адрес Свидетелй Иеговы в Приморском крае, как и по всей России, носят систематический характер. По данным «Сибирь.Реалии», на данный момент, в Надеждинском районном суде слушаются два уголовных дела, направленных против 77-летнего и 73-летней верующих. Как утверждают в организации, при обыске, в отношении пенсионера применялась физическая сила.

темы
Владивосток
преследование
Свидетели Иеговы
1 мин