Журналисты Федерального агентства новостей опубликовали первую часть крупного расследования. В ней они рассказали о сотрудничестве ряда либеральных изданий с боевиками запрещённого в России «Исламского государства», а также раскрыли имя одного из главных сообщников террористов.

В ходе беседы с журналистами ФАН бывший террорист ИГИЛ* Малифа, как-то раз работавший переводчиком у русскоязычных корреспондентов, рассказал, что однажды стал свидетелем разговора двух молодых людей. Они общались на тему спонсирования своей поездки неким человеком по имени Михаил. По всей видимости, речь идет о беглом олигархе Михаиле Ходорковском, который активно выделяет средства на ведение подрывной деятельности в России.

Рассказал Малифа и про собственные беседы через Сеть с российским журналистом. Теперь становится понятно, каким образом сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков начал сотрудничать с террористами. Он частый гость форумов «Открытой России», организуемых Ходорковским. Согласно данным источников, эта дружба дала возможность Короткову регулярно ездить за границу и в целом не бедствовать. И это при небольшой зарплате в «Фонтанке», а затем и в «Новой газете».

В ФАН также отметили, что именно деньги Ходорковского помогают журналисту получать информацию, не покидая пределы Петербурга. Сотрудничество с США и олигархами-русофобами дает журналисту возможность оплачивать расходы на связи с ИГИЛ. Такие контакты с террористами все всякого сомнения мешают ликвидации исламистов в Сирии. На данный момент там, благодаря усилиям ВКС РФ, устанавливается мир, и жители возвращаются домой.

Либеральные СМИ и их сотрудники, разумеется, всячески пытаются скрывать незаконные связи с радикалами, однако удается это далеко не всегда. После очередного визита в столицу Германии на конференцию «Россия для граждан» у Короткова вышел видеоролик стоимостью 10 тысяч долларов о ликвидации террориста ИГИЛ. Запись появилась весьма вовремя для Короткова, так как немногим ранее ФАН направил вопросы нескольким знакомым Короткова. Опубликовав статью, он надеялся прикрыться от расследования агентства, однако сделал это крайне неаккуратно. Как позже утверждали сами сотрудники «Новой газеты», это шло наперекор правилам редакции, и можно было только догадываться, что Коротков за эту услугу обещал главному редактору Дмитрию Муратову.

Данное издание уже не первый раз прикрывает террористов и свои связи с ними. В частности, можно вспомнить журналиста Ирека Муртазина. Он сочувствовал боевикам, захватившим театр, где проходил мюзикл «Норд-Ост» в начале нулевых. Симпатией к террористам отличилась журналистка Ольга Боброва. Она интервьюировала Сергея Трофимова, не скрывавшего, что он является боевиком запрещенной в РФ группировки «Джебхат-ан-Нусра».

Учитывая все имеющиеся данные, в ФАН считают, что сотрудники правоохранительных органов РФ должны проверить журналиста на предмет его сотрудничества с террористами. Позже на сайте ФАН будет опубликована вторая часть расследования.

ИГИЛ запрещена в РФ