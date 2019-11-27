Правоохранители могут провести расследование о работе Короткова на ИГ – Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о связи корреспондента «Новой газеты» Дениса Короткова с боевиками запрещенной в РФ группировки ИГ. Об этом сообщает ФАН.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало первый материал из серии статей под названием «Расследование ФАН: либеральные журналисты РФ работают на ИГ». Журналисты рассказали, как Коротков тесно сотрудничал с боевиками, а также передавал им данные военных РФ.

В связи с этим представители СМИ поинтересовались у Пескова, считает ли он, что правоохранители должны отреагировать на эти сообщения. По словам спикера Кремля, органы правопорядка имеют возможность ознакомиться с этой информацией и, если посчитают необходимым, проводить все необходимые проверки.

Расследование ФАН о деятельности Короткова и его связях с террористами видели в Кремле, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера, однако отметил, что детальной информацией на этот счет не располагают.

Источники агентства также сообщили, что работу корреспондента «Новой газеты» с террористами, публикации его материалов о действиях Минобороны России в Сирии, а также создание фейков о ЧВК «Вагнера» активно финансировал беглый олигарх Михаил Ходорковский. По данным СМИ, за работу он заплатил Короткову десятки миллионов рублей.

В связи с этим редакция ФАН направила в НАК, ФСБ и МВД запрос с просьбой проверить деятельность спецкора «Новой» с запрещённой в РФ ИГ и Ходорковским, так как руководство либерального СМИ так и не отреагировало на предложение агентства прокомментировать интересные подробности в карьере своего сотрудника.

Ранее известный писатель Эдуард Лимонов отреагировал на сообщения СМИ о работе Дениса Короткова на боевиков ИГ. По его словам, корреспондент является предателем Родины и должен понести наказание.