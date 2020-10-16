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Правительство РФ направит из резервного фонда 35,6 миллиарда рублей для выплат пособий по безработице. Распределением средств займется Роструд. Деньги должны дойти до адресатов до конца текущего года.

Известно, что ранее на такие пособия из федерального бюджета уже выделяли 165,7 миллиарда рублей. По состоянию на 12 октября, большая часть денег – 152,8 миллиарда рублей – уже израсходована. В 82 субъектах регионах страны деньги выделены на 80% от предусмотренных средств, из них в 69 регионах – израсходовано 90%, еще в 15 субъектах – свыше 95%.

«Согласно документу, у субъектов РФ сложилась задолженность по выплатам безработным за предыдущие месяцы в связи с тем, что по межведомственному взаимодействию не всегда вовремя представлялась необходимая информация, из-за большого потока обращений работники центров занятости населения не успевали вовремя обрабатывать информацию, отсутствовало финансирование», – говорится в проекте распоряжения правительства, согласованного с Минфином, передает ТАСС.

В период пандемии правительство увеличило размер пособия по безработице с 8000 до 12 130 рублей (максимальный размер). После этого увеличился и минимальный размер пособия – до 4500 рублей, то есть в три раза. Кроме того, были введены доплаты к пособию для безработных родителей – по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.