Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Правительство выделит безработным россиянам 35,6 млрд рублей

Марьям Ибрагимова
16 октября, 2020 18:40
1 мин
Фото: dolgoprudny.com
Фото: dolgoprudny.com

Правительство РФ направит из резервного фонда 35,6 миллиарда рублей для выплат пособий по безработице. Распределением средств займется Роструд. Деньги должны дойти до адресатов до конца текущего года.

Известно, что ранее на такие пособия из федерального бюджета уже выделяли 165,7 миллиарда рублей. По состоянию на 12 октября, большая часть денег – 152,8 миллиарда рублей – уже израсходована. В 82 субъектах регионах страны деньги выделены на 80% от предусмотренных средств, из них в 69 регионах – израсходовано 90%, еще в 15 субъектах – свыше 95%.

«Согласно документу, у субъектов РФ сложилась задолженность по выплатам безработным за предыдущие месяцы в связи с тем, что по межведомственному взаимодействию не всегда вовремя представлялась необходимая информация, из-за большого потока обращений работники центров занятости населения не успевали вовремя обрабатывать информацию, отсутствовало финансирование», – говорится в проекте распоряжения правительства, согласованного с Минфином, передает ТАСС.

В период пандемии правительство увеличило размер пособия по безработице с 8000 до 12 130 рублей (максимальный размер). После этого увеличился и минимальный размер пособия – до 4500 рублей, то есть в три раза. Кроме того, были введены доплаты к пособию для безработных родителей – по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.

темы
Минфин
пособия
Роструд
безработные
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!