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Правительство России одобрило законопроект о запрете забирать животных за долги хозяев

Лилия Караева
20 июля, 2020 17:23
1 мин
Собака
Piqsels.com

У россиян нельзя будет забирать животных в счет погашения долгов. Соответствующие поправки в закон одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Речь идет о питомцах, которые не используются в предпринимательской деятельности. Комиссия предложила до внесения в Госдуму дополнить документ формулировкой «домашние животные», отмечает ФБА «Экономика сегодня».

Автор законопроекта - председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Ранее он был возмущен, что коллекторы изымают животных, считая их имуществом.

Ранее кинологи рассказали, как чаще всего россияне называют собак.

темы
запрет
долги
законопроект
питомцы
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