Общество
Правительство России одобрило законопроект о запрете забирать животных за долги хозяев
20 июля, 2020 17:23
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Piqsels.com
У россиян нельзя будет забирать животных в счет погашения долгов. Соответствующие поправки в закон одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
Речь идет о питомцах, которые не используются в предпринимательской деятельности. Комиссия предложила до внесения в Госдуму дополнить документ формулировкой «домашние животные», отмечает ФБА «Экономика сегодня».
Автор законопроекта - председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Ранее он был возмущен, что коллекторы изымают животных, считая их имуществом.
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