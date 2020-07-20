Правительство России одобрило законопроект о запрете забирать животных за долги хозяев

Общество

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У россиян нельзя будет забирать животных в счет погашения долгов. Соответствующие поправки в закон одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Речь идет о питомцах, которые не используются в предпринимательской деятельности. Комиссия предложила до внесения в Госдуму дополнить документ формулировкой «домашние животные», отмечает ФБА «Экономика сегодня».

Автор законопроекта - председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Ранее он был возмущен, что коллекторы изымают животных, считая их имуществом.

Ранее кинологи рассказали, как чаще всего россияне называют собак.