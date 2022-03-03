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Правительство РФ защитит россиян от санкций с помощью кредитных каникул
3 марта, 2022 09:14
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Pixabay
В нижнюю палату российского парламента внесли законопроект, временно освобождающий жителей страны от необходимости выплачивать кредит. Соответствующая господдержка может продлиться вплоть до конца сентября текущего года.
Известно, что документ внесло в Госдуму Правительство РФ. Инициаторы пояснили, что решение объявить кредитные каникулы связано с «недружественными действиями» зарубежных стран.
Отмечается, что срок может быть продлён, если в российском правительстве так захотят. Текст проекта размещен в думской электронной базе.
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