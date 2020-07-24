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Правительство Ленобласти возьмет под контроль распоясавшиеся мусоровозы

Кирилл Савушкин
24 июля, 2020 18:18
2 мин
Photo
Flickr

Мусоровозы больше не смогут свободно и беспечно передвигаться по Ленинградской области. Отныне их движение будет регулироваться с помощью QR-кодов.

Новые порядки будут закреплены в региональном законодательстве в статье о регулировании оборотов бытовых, строительных, медицинских и иных отходов. Кроме того, законопроект уточнит требования по перемещению и уничтожению отходов, а также степень ответственности за нарушение инструкций.

О новой системе цифрового контроля за вывозом отходов стало известно 24 июля. В индивидуальном коде автомобиля теперь будут содержаться данные о наличии разрешения, маршруте и пункте назначения.

«Мы должны как можно скорее уйти от складирования мусора, а для этого нужны жесткий контроль, прозрачная система надзора и драконовские штрафы за нелегальный сброс отходов. Повторяю, к 2023 году все полигоны без глубокой переработки должны быть закрыты», — приводит REGNUM слова решительной поддержки от главы региона Александра Дрозденко.

темы
Ленинградская область
Александр Дрозденко
QR-коды
2 мин