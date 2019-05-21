Правительство с другой планеты

Кажется, наши (ну, как наши) родные (ну, как родные) партия и правительство уже не знают, как доказать свою прогрессивность и верность передовым западным веяниям, технологиям и тенденциям. Ради этого они идут даже на совершенно абсурдное попирание своих же - либо принятых смежными по вертикали или горизонтали структурами – предыдущих постановлений. Скажем, высев генно-модифицированных семян в России запрещен Стратегией национальной безопасности РФ.

Сверх того, три года назад президентом был подписан федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования государственного регулирования в области генно-инженерной деятельности». Согласно которому, запрещено выращивать модифицированные растения и разводить модифицированных животных для производства продуктов питания в России, а также ввоз семян ГМ-растений (при этом допускается продажа ГМ-продуктов, если они не были запрещены отдельно, равно как возможно и исследование ГМО в научных целях).

Но недавно правительством Дмитрия Медведева было издано постановление №479 «Об утверждении Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019 - 2027 годы», входящее в вопиющее противоречие с вышеперечисленными документами и актами.

Громадье планов нашего камбмина поистине поражает воображение. Достаточно взглянуть на некоторые амбициозные обещания и намерения.

«…Целевые индикаторы и показатели Программы: разработка не менее 20 генотерапевтических лекарственных препаратов и биомедицинских клеточных продуктов, содержащих клеточные линии с генетической модификацией, прошедших стадию доклинических исследований;

…разработка не менее 30 линий растений и животных (!), включая аквакультуру, созданных с помощью генетических технологий;

…разработка не менее 25 штаммов и (или) микробных консорциумов, являющихся продуцентами в том числе незаменимых аминокислот, ферментов и витаминов, для практического использования в различных отраслях экономики Российской Федерации;

Ожидаемые результаты реализации программы: разработаны с использованием технологий генетического редактирования линии растений и животных, включая аквакультуру, востребованные организациями (в том числе реального сектора экономики)…».

Ваш покорный слуга несколько лет проработал в аграрной журналистике. Часто и много беседуя с людьми, работающими в сельском хозяйстве, либо, так или иначе, с этой сферой связанными, я еще тогда отметил для себя, что проблема ГМО не раздута прессой и злокозненными конспирологами, а действительно очень будоражит умы. Впрочем, такая ситуация с генетически модифицированными организмами вообще характерна для стран «третьего мира», в число которых Россия, увы, попала в постсоветскую эпоху по целому ряду экономических и иных показателей (легче перечислить, по каким не попала).

Существует, например, распространенное мнение, что в Индии легализация ГМО привела к эпидемии суицидов, и хотя сторонники ГМО и просто скептики отрицают связь между двумя событиями, отношение общества и производителей к неоднозначной технологии продолжает оставаться таким же, как она сама, то есть неоднозначным. Если же читателя все-таки покоробило причисление России в контексте проблемы ГМО к странам «третьего мира», отмечу, что и в Европе по этому поводу идет бурная полемика и регулярно принимаются разного рода заградительные меры. В четырех странах – Австрии, Греции, Польше и Швейцарии – ГМО полностью под запретом, в других государствах существуют огромные территории со специальным статусом «свободно от ГМО».

Каковы же причины такого отношения к вроде бы прогрессивному направлению агробиологии? Основных можно перечислить три. Первая – до сих пор нет четкого вердикта относительно безвредности ГМО для здоровья человека. Вторая – монополистом в сфере производства ГМО является Запад, и привязка национальных сельских хозяйств к этой технологии означает значительную потерю аграрно-продовольственного суверенитета. Третья – ГМО-семена обладают биологическим кодом, ограничивающим их производительность одним урожаем. Семена от взошедшего ГМО-продукта высаживать бессмысленно, ничего не вырастет.

Поэтому не стоит сильно удивляться, что постановление о запрете на ГМО трехлетней давности попало в резонанс с мнением общества и большинства экспертов. Запрет тогда поддержали 4/5 населения страны. Эксперты напоминали о том, что речь идет о вопросе суверенитета в продовольственной и технологической сферах. Основная база ГМО-технологий – США, отношения которых с Россией и к России общеизвестно, а ведь ГМО и продовольствие — важные фигуры в игре на всемирной шахматной доске. Как тут не вспомнить старика Киссинджера: «Кто контролирует нефть, тот контролирует государства; кто контролирует продовольствие, тот контролирует людей».

Однако российскому правительству закон не писан, даже принятый парламентом и утвержденный президентом. И на растениях и сельхозкультурах – следующие по плану животные. Так и пишут:

«[Необходимо] создание линий растений и животных, устойчивых к неблагоприятным условиям окружающей среды и болезням, обладающих повышенной продуктивностью, улучшенными пищевыми и технологическими свойствами, что обеспечит рост конкурентоспособности российской продукции на мировых рынках».

Вершиной же усилий закономерно намечен человек:

«Внесение точных изменений в геном способно придавать клеткам человека устойчивость к вирусам. Появилась возможность целенаправленно выключить рецептор, являющийся одним из основных путей попадания ВИЧ-инфекции в клетки иммунной системы. Стала реальностью генетическая коррекция наследственных заболеваний, включая нарушения метаболизма, свертываемости крови, заболеваний сетчатки и патологии центральной нервной системы, требующих сегодня пожизненной лекарственной поддержки. Направленное изменение функциональных свойств клеток методами генетического редактирования позволяет приступить к разработке препаратов с высокой эффективностью действия». А чтобы никто не ушел неосчастливленным, будут созданы «биоинформационные и генетические базы данных».

За прекраснодушными обещаниями оздоровить человека и сделать более совершенной его природы скрывается, не побоюсь этого слова, мурло чудовища по имени Трансгуманизм. Социальный трансгуманизм, изменение социальной стороны личности русского человека открыто и полным ходом началось еще в конце восьмидесятых-начале девяностых, лишь формально притормозив после ельцинской эпохи. На деле же оно продолжается и сейчас, причем стало еще сильнее, и усилия на этой почве трогательно объединили оппозиционеры-западники и казенные провластные патриоты.

Да, первые предлагают сразу и немедленно отказаться от православия, нашей истории, национального самосознания, гордости за Победу в Великой Отечественной, от русской культуры, и даже языка. Вторые вроде на словах за консервативные ценности. Но при этом и те и другие за безбрежную цифровизацию, гаджеты как новое мерило успеха и человеческого достоинства, «комфорт и достаток» как нашу национальную идею, за рвачество и совершенно животное отношение к окружающим и миру.

В последнее время это удивительное единство целей и задач заметно все больше, и, например, в предельно лояльной власти газете «Взгляд» можно узреть статью, которой позавидовали бы «Ведомости», со следующими тезисами:

«Мы заняты исключительно своей частной жизнью, своей хатой и скромным мещанским будущим. Кто-то делает ремонт, кто-то учит UX-дизайн, кто-то платит ипотеку. Никакой советской романтики. Ведь если ты платишь ипотеку, то никакую целину ты осваивать не поедешь, и покорять космос тем более. Потому что банк тебя сразу нахлобучит. Ему дополнительные кредитные риски не нужны…Герой нашего времени – это не Глеб Жеглов, неприкаянный капитан, бессребреник с углом в общежитии. Наш герой – это старший лейтенант Соловьев с его «домиком в Жаворонках, с коровой и кабанчиком», который сначала думает о том, что ему своих детишек поднять надо, а уже потом лезть под пули бандитские. Мы не хотим лезть под пули. Мы не хотим спать под телегой, как строители Новокузнецка, чтобы «через четыре года здесь будет город-сад», и не готовы покупать облигации военного займа. Мы тоже хотим домик в Жаворонках и кабанчика. Мы все хотим тихой и мирной жизни, мещанского болота, сытости и комфорта. Это и есть наша национальная идея, наша точка сборки и место подлинного консенсуса».

Теперь, кажется, уровень дебилизации, примитивизации и дегуманизации российских граждан признан достигшим приемлемого уровня, и наступила пора уже физико-биологической перековки. Неизвестно, говорила ли когда-нибудь Маргарет Тэтчер что-то про 15 миллионов человек как оптимальное количество населения для нашей страны или эта конкретная фраза лишь мистификация писателя Андрея Паршева, но политика Запада фразе этой вполне соответствуют. Тех россиян, что «похлипче», послабее, отбраковать и утилизировать, а тех, кто покрепче, окончательно лишив разума, сделать еще более крепкими, выносливыми, чтоб ели и пили поменьше, оптимально – ничего, а служили подольше, лет до 125.

Такие киборги под чутким руководством узкого слоя «эффективных менеджеров» до нефти лопатой докопаются и алмазы руками достанут, а при необходимости их можно использовать в качестве пушечного мяса против Китая и Ирана. Разделять же кандидатов в киборги и на скорую утилизацию будут при помощи тех самых «биоинформационных и генетических баз данных».

На милые мечтания мыслителей прошлого о новом совершенном человеке это похоже очень мало. Скорее, на американский триллер «Деревня проклятых» про маленький городок, который однажды посетили инопланетяне и через положенное время у всех способных к деторождению женщин родились мальчики и девочки, бледные, с взором горящим и сверхъестественными способностями. А вспомнив еще один фильм, «Кин-дза-дза», который казался поначалу трагикомической антиутопией, а оказался шедевром социального реализма, и прозвучавшую там фразу «правительство на другой планете живет, родной», ребус можно считать практически решенным.