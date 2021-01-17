Правительство бразильского штата требует «Спутник V» в суде

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Органы исполнительной власти бразильского штата Баиа обратились в суд с требованием разрешить импорт российской вакцины «Спутник V» на территорию Бразилии.

Решение обратиться в суд за защитой прав жителей штата, которым остро необходима вакцина российского производства, во многом продиктовано недавним отказом бразильского регулятора допустить лекарство на рынок без предоставления дополнительной информации и сведений.

Минздрав штата же считает, что в настоящий момент времени на раскачку нет и необходимо как можно скорее разрешить импорт вакцины. Местные власти уповают на то, что суды подойдут к решению взвешенно и быстро вынесут нужное решение, сообщает агентство «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что вакцинация от коронавируса внесена в календарь профилактических прививок.