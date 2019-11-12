Как правильно застраховать свой груз при переезде

Разбираем главные ошибки, из-за которых страховщик может отказать в страховом возмещении.

Крупные компании-грузовладельцы, как правило, редко сталкиваются с проблемами при возмещении страховой выплаты при проблемной перевозке. Их юристы и специалисты по документообороту знают, как правильно оформить документы, чтобы быстро получить выплату, но и они порой сталкиваются с волокитой. А что делать небольшим компаниям и обычным гражданам, которые страхуют груз впервые?

В интернете много отзывов о том, что клиенту страховая компания отказалась возмещать ущерб за порчу или утрату груза. В подавляющем большинстве случаев это связано с неправильным оформлением документов или нарушением порядка приемки груза. Типичная жалоба клиента страховой компании выглядит так:

«Заказал отправку — посылку привезли, расписался, курьер уехал — открыл коробку, вложение повреждено — стал требовать возмещения — отказали, т.к. был нарушен порядок приемки»

Но есть и другие ошибки. Вот самые распространенные:

Невнимательно заполнили документы. С такой ошибкой зачастую сталкиваются частные лица, редко заказывающие грузоперевозку. Страховая компания вправе отказать в выплате, если в документах есть неточности в персональных данных или описании груза и его стоимости.

С такой ошибкой зачастую сталкиваются частные лица, редко заказывающие грузоперевозку. Страховая компания вправе отказать в выплате, если в документах есть неточности в персональных данных или описании груза и его стоимости. Приняли груз без внутритарной проверки. При приемке товара многие грузополучатели подписывают приемочные документы без осмотра содержимого. Повреждения груза выявляются гораздо позже, когда уже нет ни курьера, ни возможности оформить документы. Чтобы избежать подобных ситуаций, вскрывайте упаковку в присутствии курьера и при обнаружении повреждений составляйте коммерческий акт.

При приемке товара многие грузополучатели подписывают приемочные документы без осмотра содержимого. Повреждения груза выявляются гораздо позже, когда уже нет ни курьера, ни возможности оформить документы. Чтобы избежать подобных ситуаций, вскрывайте упаковку в присутствии курьера и при обнаружении повреждений составляйте коммерческий акт. Не составили коммерческий акт. Этот документ подтверждает обстоятельства утраты, недостачи, порчи или повреждения перевозимого груза. Он служит основанием для определения ответственности перевозчика. Поэтому при необходимости запрашивайте форму коммерческого акта у представителя транспортной компании и полностью опишите в ней все выявленные у груза повреждения и недостатки.

Этот документ подтверждает обстоятельства утраты, недостачи, порчи или повреждения перевозимого груза. Он служит основанием для определения ответственности перевозчика. Поэтому при необходимости запрашивайте форму коммерческого акта у представителя транспортной компании и полностью опишите в ней все выявленные у груза повреждения и недостатки. Несвоевременно уведомили страховую компанию. Ни в одном законодательном акте РФ не содержится информации о том, в течение какого периода времени необходимо сообщить страховой компании об убытках. Оплачивая страховку, клиент страхует свой груз, а не ответственность за соблюдение сроков, указанных в договоре. Тем более, что зачастую их срыв происходит по вине третьей стороны, а не страхователя. Однако, чтобы не доказывать свое право в суде, внимательно изучите договор страхования груза и уложитесь в оговоренный там срок подачи уведомления о наступлении страхового случая (у вас может быть 24 часа, а может, и 5 суток). Сообщить о происшествии клиент имеет право по телефону, через электронную почту или сайт компании.

Ни в одном законодательном акте РФ не содержится информации о том, в течение какого периода времени необходимо сообщить страховой компании об убытках. Оплачивая страховку, клиент страхует свой груз, а не ответственность за соблюдение сроков, указанных в договоре. Тем более, что зачастую их срыв происходит по вине третьей стороны, а не страхователя. Однако, чтобы не доказывать свое право в суде, внимательно изучите договор страхования груза и уложитесь в оговоренный там срок подачи уведомления о наступлении страхового случая (у вас может быть 24 часа, а может, и 5 суток). Сообщить о происшествии клиент имеет право по телефону, через электронную почту или сайт компании. Прописали ограниченный перечень страховых рисков, которые покрываются договором страхования. В этом документе должны быть перечислены те риски, которые страхователь соглашается включить в окончательный вариант договора. Если риски прописаны не в полном объеме и нужные пункты отсутствуют, то при наступлении отсутствующего в договоре страхового риска в выплате будет отказано.

И не забывайте, что страховой случай должен быть зафиксирован по всем правилам. Если страхователь предъявил неполный пакет документов или не предоставил реальных доказательств происшествия, страховая компания обязана письменно запросить недостающие бумаги. Если клиент не предоставил таковые, ему могут отказать в компенсации. Также стоит располагать документами, подтверждающими реальную стоимость груза. Иначе выплату проведут по среднерыночным ценам с вычетом износа и амортизации.

Как себя обезопасить?

Самый простой способ избежать проблем с получением компенсации – оформить страхование груза непосредственно в транспортной компании. Страхование грузов стало стандартной и распространённой услугой.

По словам Светланы Лемешевой, начальника отдела страхования «Байкал-Сервис», клиенты компании не столкнутся с проволочками и будут ограждены от ошибок.

«Страховая защита для клиентов компании предусматривает условия страхования «с ответственностью за все риски», т.е. страховым случаем будет являться повреждение, гибель или утрата груза «по любой причине» на всех этапах экспедирования. Таким образом, отказа в связи с незастрахованным риском в принципе быть не может, - говорит Лемешева. - Клиент получает возмещение в полном объеме, даже в случае, если указал оценочную стоимость менее реальной. Для получения выплаты до 50 тысяч рублей достаточно предоставить три документа: претензию, акт о повреждении/утрате, и сопроводительный документ»

Все взаимодействие со страховщиком компания берет на себя: собирает и отправляет документы, контролирует сроки рассмотрения и выплаты. Нормативный срок удовлетворения требования — не более пяти дней. Но фактически, если документы оформлены правильно, выплата происходит быстрее.