Как правильно расправиться с блогерами

Встроенная в смартфон видеокамера слишком часто отключает у людей встроенную в них совесть.

Творческие люди

Россия испокон веков отличалась пониженной стабильностью – у нас даже министерство по чрезвычайным ситуациям создали, то есть мы живем в режиме планового ЧП. А единственной положительной стороной катастрофы является то, что она позволяет определить, кто есть кто на самом деле. Поставить диагноз качества людей в оперативной обстановке, когда нет места притворству.

Будущий великий русский писатель Иван Тургенев, попав на пожар на корабле, сбросил с себя всю европейскую лощеность и пытался пролезть на эвакуацию первым. Статный студент кричал, что он единственный сын у матери (которую, отметим, ненавидел всеми фибрами души) и слишком молод, чтобы умереть. Но Тургенев хотя бы понимал, что «потерял лицо», поэтому через сорок пять лет, дождавшись смерти практически всех свидетелей, написал рассказ «Пожар на море», где представил события в совершенно другом свете.

Писателей и других творческих людей, стремящихся запечатлеть для истории яркие события, у нас сейчас много как никогда.

Классической для России нынешней, не тургеневской, стала ситуация, случившаяся в начале 2018 года, когда в центре Санкт-Петербурга, возле метро, преступник ударил девушку ножом в горло и скрылся. Пострадавшая упала на снег, из раны хлестала кровь. Около сорока человек окружили жертву и снимали ее мучения на мобильные телефоны

Насколько известно, никто из жителей культурной столицы даже не вызвал скорую – там не принято тратить свои творческие силы на грешные земные дела. К счастью, нашелся выходец из Барнаула, который, вспомнив правила оказания первой помощи, остановил кровь и велел питерской интеллигенции все-таки набрать «102».

А вечером в инстаграме и контактике появились яркие видосики – что-то, конечно, забанили за изображение жестокости, но многим посчастливилось набрать достаточно лайков и комментариев. То есть уличное репортерство такого рода будет продолжаться. Ни один пожар, ни одно серьезное ДТП не обходится сейчас без увлеченных самодеятельных репортеров, мысленно уже предвкушающих восторги друзей от их удачных кадров. Такое поведение даже не осуждается – всем, кажется, близко и понятно желание запечатлеть «сей мир в его минуты роковые».

Закон и обычай

Есть, правда, пара нюансов.

Во-первых, описанный питерский инцидент предусмотрен 125-1 статьей Уголовного кодекса России – «Оставление в опасности». Эта крайне редко применяемая в России статья как нельзя лучше подходит ко множеству примеров такой «охоты за лайками». Да, представьте себе, у полиции есть не только право, но и обязанность задерживать всех граждан, присутствующих при чрезвычайном происшествии, если те в состоянии оказать помощь, но не делают этого.

И это у нас еще мягкие законы – немцев, например, возможность оказания помощи вообще не интересует, там есть общий запрет на фото- и видеосъемку жертв катастроф, а наказание составляет до двух лет лишения свободы.

Действительно, удалой блогер не только ведет себя безнравственно, но зачастую и просто мешает службам спасения – особенно наглядно это видно при автомобильных авариях, когда остановившиеся поснимать «ярепортеры» образуют пробку, сквозь которую скорой и пожарным просто не проехать

Во-вторых, все это просто по-человечески мерзко. Представьте себе пожар в русской деревне XVIII века – три человека тушат, остальные с импровизированными мольбертами (например, на перевернутых корытах) делают карандашные наброски происходящего, чтобы при случае продать проезжим барам-эстетам. Исчезло понимание сопричастности, социальная эмпатия, да и просто трезвый расчет: все затмила жажда успеха в соцсетях. Конечно, этого не могло случиться без целенаправленной работы: и теория эволюции, и религиозное мышление сходятся в том, что человек постепенно становится совершеннее, а не оскотинивается.

Кто виноват и что виновато? Второй вопрос проще, поэтому начнем с него.

Как докатились

Пропаганда жажды успеха. Благодаря средствам связи и социальным сетям прославиться может любое животное, если попадет, что называется, в струю. Более не надо много работать над собой, развиваться, социализироваться – проще сыграть в лотерею инстаграмной славы.

Пропаганда потребления при низком уровне жизни. Не продается вдохновенье, но можно видео продать – рассуждают самсебережиссеры, которым посчастливилось присутствовать при трагедии.

Распад социума как системы взаимного сдерживания. После того как государство отказалось практически от всех своих обязательств по отношению к гражданам, граждане ответили взаимностью. Как-то постепенно не стыдно стало не платить налоги, ездить «зайцем», воровать в магазинах, материться в общественных местах... Но отрицание обязательств перед страной вылилось не в противостояние общества и власти, а в полную индивидуализацию, в «каждый за себя».

Кто довел

Можно ли это как-то изменить? Многое потеряно, но когда-то мы должны пройти дно. И начать действовать должно именно государство – подстегнуть обленившихся силовиков, заставить их выполнять свои прямые обязанности.

Давайте не будем сейчас рассказывать сказки про свободный справедливый суд и призна́ем, что если будет политическая, а вернее воспитательная воля, то несколько сотен предусмотренных законом максимальных наказаний – «исправительные работы на срок до одного года… принудительные работы на срок до одного года… лишение свободы на срок до одного года» – немного остудят горе-блогеров. Разумеется, эти приговоры надо максимально широко рекламировать, в первую очередь по центральным каналам телевидения.

И здесь нельзя не сказать о роли телевидения и вообще СМИ, которые только стимулируют горе-блогеров: покупают их ролики, показывают их в эфире и на интернет-страницах, соревнуются в подборках самодеятельных репортажей. В самой по себе любительской журналистике ничего плохого нет, особенно учитывая деградацию профессиональной, но есть четкие границы. Которые вроде бы нельзя переходить.

Но телеканалы, находящиеся на государственном финансировании (кстати, его получают под разными предлогами даже ТНТ, «Муз-ТВ», «Пятница» и так далее), абсолютно сознательно ведут прямо противоположную политику. Символом ее традиционно и справедливо считается Андрей Малахов, но конкуренция у него высокая. Например, сама идея знаменитого «Дома-2» не так уж далека от уличных съемок происшествий.

Реформировать наши телеканалы не получится – только напрочь закрыть и на технических мощностях основать новое телевидение. Потому что для нынешних властителей эфира – скажем, Константина Эрнста и его подчиненных – эволюция невозможна, а приближение к Богу, кажется, требует строгого монастырского надзора

На втором месте по степени вины – школа, ее слабость и бездарность, формирующие чувство безнаказанности у подростков. С конца 1990-х наше будущее формируют вчерашние троечницы, которых не взяли никуда, кроме пединститута, а поскольку для ребенка именно учитель – первый носитель власти, то и отношение складывается соответствующее. Можно практически всё, границ нет. Знаний и мозгов, к сожалению, тоже, не говоря уже о любви к труду. Рецепт известен: выхныкиваем у папы смартфон покруче и становимся блогерами!

Но, конечно, деградация телевидения и распад школьного образования были бы невозможны без благожелательно закрытых глаз самой высокой власти. Похоже, установка на формирование общества с низким коллективным интеллектом взята сознательно, и это очень тревожный факт

* * *

Конечно, прямые запреты на съемку – палка о двух концах. Сколько раз любительские кадры помогали установить причины или обстоятельства происшествий! Ситуация ситуации рознь, и подходить к наказанию, конечно, стоит адресно. Если, скажем, человек запечатлел убегающего преступника или непрофессиональные действия сотрудников МЧС – его надо не арестовывать, а награждать орденом. И все же будем честны: 99% «блогерской» съемки – это чистый эгоизм, поиск хайпа, стремление оказаться причастным к событию и так далее.

Чтобы избежать повторения питерского позора, нужно вбить в головы простое правило: не можешь помочь – вали, не мешай. Если вбивать придется физически – что ж, дело того стоит.