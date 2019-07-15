Правду о малазийском «Боинге» скрывают

Незадолго до пятилетия катастрофы Boeing-777-200 (бортовой номер 9M-MRD) над Донецкой областью в российских и зарубежных СМИ появилась масса публикаций, в которых излагаются разнообразные версии случившегося. Основным вопросом остаётся ответственность за трагедию.

Крушение «Боинга» произошло 17 июля 2014 года. Лайнер авиакомпании «Малазийские авиалинии» выполнял рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур. На его борту находились 298 человек. Две трети пассажиров (193 человека) были гражданами Нидерландов.

Самолёт начал разваливаться на части около 17.20 по московскому времени. В этот момент он находился в районе населённого пункта Торез. Обломки «Боинга» и останки людей разбросало на площади 50 квадратных километров, некоторые — упали буквально на головы местных жителей.

Катастрофа вызывала колоссальный политический резонанс, став поводом для агрессивной риторики и усиления санкционного давления на РФ. В первые часы после инцидента Запад и Украина возложили ответственность на Москву и ополчение. Россия и народные республики отвергли все обвинения и заявили о вине киевских властей.

Спустя пять лет в расследовании по-прежнему невозможно поставить точку. Версии всех заинтересованных сторон полны нестыковок и противоречий. Запад, Украина и Россия исходят из своей абсолютной непричастности и не принимают во внимание аргументы друг друга

Выяснение причин и определение виновных в любом инциденте требует беспристрастного анализа имеющихся данных, полного абстрагирования от политических предпочтений. Однако в ситуацию с расследованием катастрофы над Донецкой области вмешались гражданский конфликт на Украине и разборки между Западом и Россией. Вопрос об ответственности из предмета истины превратился в объект политических спекуляций.

США, Европа и Киев априори не могут рассматривать версию о непричастности ополчения и РФ. Аналогичным образом ведут себя Москва, Донецк и Луганск, не допуская мысль о невиновности Украины.

Политизация расследования крушения «Боинга» похоронила объективность в версиях всех вышеперечисленных сторон и международной следственной группы, куда входят эксперты из Нидерландов, Малайзии, Австралии, Украины и других стран

Кроме того, после крушения «Боинга» в Интернете появилось множество «специалистов», способных делать выводы о трагедии на основе анализа фотографий и аудиозаписей сомнительного происхождения. В результате возникло большое количество откровенно идиотских конспирологических объяснений крушения «Боинга» (например, инсценировка катастрофы).

Цена русской спешки

К огромному сожалению, ополченцы и российские власти не смогли в короткие сроки выработать внятной легенды произошедшего и по большому счёту проиграли информационную битву своим оппонентам в первые часы и дни после катастрофы.

В частности, власти ДНР, Минобороны РФ и Следственный комитет выдвинули заведомо неправдоподобную версию о том, что «Боинг» мог сбить украинский штурмовик Су-25. 17 июля 2014 года он якобы находился неподалёку от малазийского лайнера.

Вот, что говорило Минобороны на брифинге 21 июля 2014 года: «Зафиксирован набор высоты украинским боевым самолётом, предположительно Су-25, в направлении малазийского «Боинга»; расстояние между «Боингом» и Су-25 составляло всего 3-5 километров; таким образом украинский боевой самолёт, способный нести ракету Р-60 «воздух-воздух», несколько минут совершал полёт по воздушной трассе гражданской авиации, практически одновременно и на одном эшелоне (высоте) с пассажирским воздушным судном»

Данное объяснение трагедии вызывало недоумение даже у лояльных государству экспертов. Всем известно, что Су-25 не предназначен для поражения воздушных объектов. Главная задача штурмовика — нанесение ракетно-бомбовых ударов по наземным целям вблизи фронтовой полосы. Для перехвата самолёта Украина могла поднять в воздух только истребитель МиГ-29.

Более того, Минобороны и СК почему-то упустили из виду, что Су-25 не в состоянии лететь на высоте и скорости «Боинга». Штурмовик не используется для боевой работы на высоте свыше 5 километров, тогда как малазийский лайнер совершал полёт на высоте 10,5 километра. «Забыли» власти РФ и о том, что ракета Р-60 предназначена для самообороны и оснащена тепловой головкой самонаведения. Если бы она попала в «Боинг», то ударила бы в двигатель.

Уже по характеру повреждений крыльев и планера в первые часы катастрофы было понятно, что лайнер стал жертвой поражающих элементов. Причём такие повреждения не могла нанести авиационная пушка (Су-25 не мог подняться на высоту «Боинга»). Это означало, что 298 человек похоронил взрыв ракеты «воздух-поверхность»

Несмотря на это, в 2015 году Следственный комитет стал всерьёз заниматься версией о якобы пролетавшем в тот день украинском штурмовике. Чем можно объяснить столь неразумное поведение РФ? Скорее всего, сваливание вины на фантомный самолёт (как это часто бывает) было «продуктом для внутреннего потребления», который слепили в спешке в стремлении дать хоть какой-то ответ на обвинения Запада и Киева.

Власти РФ решили забить головы россиян информацией о виновности Украины. Причём для этой цели продуцировались объяснения, которые не стыковались со здравым смыслом. Естественно, что для зарубежных государств заявление Москвы о том, что ВСУ могли применить Су-25 для уничтожения «Боинга» (мягко говоря) не вызывали доверия.

Вполне возможно, что именно эта безумная версия послужила для международной следственной группы поводом, чтобы потом не принимать во внимание уже разумные аргументы и доказательства, которые предоставляла российская сторона.

О поразительной некомпетентности отечественных властей свидетельствует ещё одна показательная мелочь. Во время злополучного брифинга 21 июля 2014 года Минобороны не смогло даже правильно идентифицировать модели пассажирских лайнеров, находившихся в день катастрофы рядом со сбитым самолётом. На презентации военного ведомства были изображены несуществующие «Боинг-772» и «Боинг-778»

Очевидно, что авторы слайд-шоу и текста для спикеров допустили оплошность. Речь, конечно же, шла о Boeing-777-200 и Boeing-787-800, которые действительно пролетали неподалёку от Донецка.

Но как можно было совершить такую элементарную ошибку в тот момент, когда Запад активно (и надо честно сказать, успешно!) убеждал весь мир в вине России и сепаратистов?! Как можно было так глупо и бездарно подвести свою Родину?

Предполагалось, что брифинг Минобороны станет аргументированным и внятным ответом Москвы на прозвучавшие ранее обвинения, а в итоге данное мероприятие едва не превратилось в посмешище. По всей видимости, презентация готовилась в спешке, но цена некомпетентности военного ведомства оказалась исключительно высокой.

Байки о «птичкопаде»

Почему мы так много говорим о провалах в аргументации ополчения и России? Да потому что «Боинг» не могли сбить сепаратисты. В этом нет сомнений даже у международной следственной группы. Сторонники вины мятежников часто приводят в качестве доказательства вот это сообщение. Оно появилось на ресурсах «Новороссии» в 17.50 17 июля 2014 года:

«В районе Тореза только что сбили самолет Ан-26, валяется где-то за шахтой «Прогресс». Предупреждали же — не летать в нашем небе. А вот и видео — подтверждение очередного «птичкопада». Птичка упала за террикон, жилой сектор не зацепила, мирные люди не пострадали».

До этого ополчение несколько раз сбивало украинские транспортные самолёты (правда, исключительно из ПЗРК). Казалось бы, всё сходится: сепаратисты перепутали Ан-26 с «Боингом».

К тому же в конце июня мятежники захватили распложенную в Донецке воинскую часть А-1402. В их распоряжении оказалась одна самоходная огневая установка (СОУ) ЗРК «Бук». Однако она была неисправна, и оперативно её починить было невозможно.

Более того, СОУ не может применяться без РЛС, командной машины и других средств, входящих в состав ЗРК. Управлению зенитным комплексом вообще учатся годами в училищах и на специальных курсах. Даже если бы в распоряжении ополчения оказался дивизион исправного «Бука», то на подготовку расчёта потребовались бы как минимум месяцы и квалифицированные инструкторы

Почему же в июле ополчение делало заявления, что готово сбивать украинские транспортники из захваченного «Бука»? Скорее всего, сепаратисты, как это часто бывало весной-летом 2014 года, хвастались, выдавая желаемое за действительное. В период горячей стадии войны в Донбассе ополчение наравне с ВСУ, производило немыслимое количество фейковой информации и очень любило рапортовать об очередных военных успехах.

Можно предположить, что 17 июля 2014 года ополченцы увидели, как самолёт, летевший со стороны Украины, рассыпался на части. Без раздумий они приняли его за Ан-26 и поспешили сообщить о «птичкопаде» в соцсетях, не добравшись ещё до места падения обломков. В итоге мятежники, как и Минобороны РФ, стали жертвой безрассудной спешки и шапкозакидательства.

Секретные спутниковые снимки

Мало кто говорит, но ответ о вине в крушении «Боинга» находится на поверхности. Точку в расследовании могли бы давно поставить спутниковые снимки. Современные космические аппараты позволяют с высочайшей точностью рассмотреть наземные объекты размером даже в несколько сантиметров. Спутники должны были зафиксировать все до единого пусковые установки «Бука» в Донецкой области, а также сам пуск зенитной ракеты, которая при вылете из СОУ образует факел, хорошо видный из космоса.

РФ и США не отрицают, что вечером 17 июля их спутники пролетали над зоной АТО. Но удивительное дело, на предоставленных Москвой и Вашингтоном снимках, сделанных в день трагедии, не зафиксирован старт ракеты «Бука». Американцы утверждают, что часть сведений носит секретный характер. При этом они сообщают, что из космоса они видели только взрыв самолёта.

Объяснение Соединённых Штатов не выдерживает никакой критики. США — абсолютный лидер по количеству спутников. Американские аппараты считаются лучшими в мире благодаря превосходной оптике и высокой скорости передачи данных

Из анализа информации на ресурсах, посвящённых отслеживанию космической деятельности США, следует, что 17 июля 2014 года ситуацию над Донецкой областью контролировали как минимум шесть спутников. Три аппарата (SBIRS-GEO1, SBIRS-GEO2, SBIRS-НЕО-1 (USA-184) находились на геостационарной орбите, ещё три (USA-161 и пара NOSS 3-2) — на околоземной.

Про расположение отечественных спутников 17 июля ничего неизвестно. Эта информация носит сверхсекретный характер, но очевидно, что некоторые аппараты наблюдали за зоной боевых действий, в которых (давайте не будем лукавить) участвовали российские войска.

Об имеющих спутниковых снимках, свидетельствующих о вине России, 20 июля 2014 года сообщил Пётр Порошенко. Откуда украинский президент взял эту информацию, если у Киева нет собственной группировки космических аппаратов? Такие данные Украина может получить только от США. В последующем Порошенко не поднимал вопрос о разоблачительных снимках, которые могли бы доказать непричастность ВСУ (или, наоборот вину украинских военных)

«У нас есть информация о том, что ближайшая украинская батарея SA-11 («Бук») находится далеко за пределами радиуса действия относительно как места запуска ракеты, так и места падения самолёта, то есть в пределах этого радиуса украинских SA-11 просто не было. Это наша собственная информация. У нас глаза наведены на этот район», — заявила 25 июля 2014 года официальный представитель Госдепартамента США Мари Харф.

Но где же эти хвалённые американские «глаза», неужели они прохлопали момент старта зенитной ракеты? И почему Минобороны РФ не показывает снимки, сделанные за несколько минут до поражения «Боинга»? Ведь по ним можно отследить не только район пуска (а, значит, понять, кто стрелял), но и точную траекторию движения зенитной ракеты.

О чём может говорить молчание США и РФ? Скорее всего, обе державы договорились водить всю мировую общественность за нос, зная с вероятностью до 99%, кто на самом деле сбил «Боинг». Примечательно, что вопрос о спутниковых снимках не поднимают ни украинские власти, ни ополчение, ни международная следственная группа, ни российские следователи. Все стороны, занимающиеся расследованием, по сути, занимаются сознательным самообманом.

Спустя пять лет, когда страсти наконец-то остыли, проясняется и ещё один важный момент. Самолёт «Малазийских авиалиний» был сбит непреднамеренно. Сознательно на такое преступление не могли пойти ни ополченцы, ни российские зенитчики из 53-й бригады (если они действительно были в Донбассе), ни украинские войска.

Все обвинения в сознательном пуске ракеты по лайнеру политически мотивированы и являются инструментом пропаганды, попыткой очернить противоборствующую сторону.

Насколько не были бы велики военно-политические противоречия, в истории нет ни одного документально зафиксированного инцидента, когда армия какого-либо государства отдавала приказ открыть огонь по пассажирскому борту, будучи уверенным, что он в нём находятся исключительно мирные люди.

Гражданские лайнеры сбивали и СССР, и США, и Украина. Все эти трагедии становились следствием непреднамеренных ошибок военных. Они либо допускали непозволительную халатность, либо полагали, что ведут стрельбу по военному борту. На постмайданный режим в Киеве, Владимира Путина и США можно продолжать навешивать сколько угодно пропагандистских ярлыков, но не существует достаточных оснований для утверждения о разработанном заранее плане по уничтожению почти трёх сотен человек

Это дикая и абсолютно неправдоподобная версия. При всей циничности современной политической элиты мы переживаем исторический период, когда жизни людей (тем более не имеющих отношения к конфликту) всё же чего-то стоят, по крайне мере с точки зрения интересов государственных властей. Иными словами, случившееся 17 июля 2014 года могло быть только чьей-то чудовищной ошибкой, которую по тем или иным причинам замалчивают США и РФ.