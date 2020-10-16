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«Практически безопасная» — федеральные эксперты изучили злополучную камчатскую воду

Кирилл Савушкин
16 октября, 2020 16:10
1 мин
Photo
Flickr

Эксперты из Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) раскрыли результаты исследования проб воды, взятых с Ханадырского пляжа на Камчатке.

Специалисты признали данную воду, в которой погибли тысячи животных, безопасной. Таковы результаты токсикологического исследования.

Соответствующий отчет опубликован на сайте организации. Помимо пляжа, пробы были взяты с Козельского полигона, а также из соединяющей полигон и пляж реки. Содержание тяжелых металлов везде остается в пределах нормы.

«По предварительному заключению специалистов, воде в исследуемых объектах присвоен V класс опасности — это значит, что она является практически безопасной», — подытожили эксперты.

темы
экология
Камчатка
исследования
Авачинский залив
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