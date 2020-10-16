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Общество
«Практически безопасная» — федеральные эксперты изучили злополучную камчатскую воду
16 октября, 2020 16:10
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Эксперты из Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) раскрыли результаты исследования проб воды, взятых с Ханадырского пляжа на Камчатке.
Специалисты признали данную воду, в которой погибли тысячи животных, безопасной. Таковы результаты токсикологического исследования.
Соответствующий отчет опубликован на сайте организации. Помимо пляжа, пробы были взяты с Козельского полигона, а также из соединяющей полигон и пляж реки. Содержание тяжелых металлов везде остается в пределах нормы.
«По предварительному заключению специалистов, воде в исследуемых объектах присвоен V класс опасности — это значит, что она является практически безопасной», — подытожили эксперты.
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