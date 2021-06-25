Пожилые сторонники «Отрядов Путина» «ворвались» в международную повестку
Бабушки из «Отрядов Путина» посочувствовали певице Бритни Спирс, которая хочет выйти из-под опеки отца. Ранее в поддержку исполнительницы выступили многие известные люди: Джастин Тимберлейк, Сара Джессика Паркер, Мэрайя Кери и другие.
23 июня на суде в Лос-Анджелесе Спирс просила отменить опеку. Отца назначили опекуном в 2008 году, когда певица попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками.
Певица говорила, что отец, врачи и менеджеры полностью контролируют ее жизнь. Они много лет заставляли ее работать без выходных, давали сильнодействующие лекарства, запрещали выходить замуж и рожать.
Пожилые сторонники «Отрядов Путина» потребовали освободить певицу. Они не понимают, что Спирс «натворила такого, что ее лишили всего». Представители движения так и говорят: «Сделайте эту женщину свободной» и добавляют: «Держись, девочка». Видео опубликовано на YouTube.
Обычно активисты из «Отрядов Путина» выступают против всего американского. Ранее они высказались против соцсети Clubhouse.